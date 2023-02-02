Son dakika! Bakan Nebati EYT'nin bütçeye oluşturacağı yüke ilişkin konuştu: 255 milyar lira olarak hesapladık - Son Dakika
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Son dakika! Bakan Nebati EYT'nin bütçeye oluşturacağı yüke ilişkin konuştu: 255 milyar lira olarak hesapladık

02.02.2023 09:00

Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT'nin bütçeye oluşturacağı yüke ilişkin bilgi verdi. Bakan Nebati, "31 Aralık'ta biz EYT'nin bu yılki yükünü kasaya koyduk. EYT'nin bütçeye maliyetini de bu yıl için 255 milyar lira olarak hesapladık, kasada hazır duruyor. Buna KGF kefaletleri dahil değil" dedi.

TBMM'ye sunulan EYT kanun teklifi, bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifin yasalaşmasının ardından ilk maaşların mart ayında ödenmesi planlanıyor. Gelişmeler merakla takip edilirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gazetelerin Ankara temsilcileri ile buluştu.

"MALİYET 255 MİLYAR LİRA"

EYT hakkında konuşan Bakan Nebati'ye, düzenlemenin maliyeti de soruldu. Bütçeyi işaret eden Nebati, " Türkiye'nin güçlü bir bütçesi var. EYT'nin bu yıl için bütçeye maliyeti 255 milyar lira. Mayıs ayından bu yana hazırlıklar yapıldı. 31 Aralık'ta biz EYT'nin bu yılki yükünü kasaya koyduk." ifadelerini kullandı.

MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün katıldığı canlı yayında, EYT düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin bir an önce yasalaşması için çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, "EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz." şeklinde konuştu.

YAPILANDIRMA DEĞERLENDİRMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı'nın gündeminde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırması da vardı. Bakan konu hakkında, "40-50 yıldır tahsil edilemeyen kamu alacakları var. Bunların oluşturduğu ağır bir yük söz konusu. Bu nedenle 2 bin liranın altındaki alacakların temizlenmesi yönünde bir düzenlemeye gittik. Sadece bu düzenleme 7,9 milyon kişiyi ilgilendiriyor." dedi.

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Son Dakika Ekonomi Son dakika! Bakan Nebati EYT'nin bütçeye oluşturacağı yüke ilişkin konuştu: 255 milyar lira olarak hesapladık - Son Dakika


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