Bakanlık asgari ücret anketi sonuçları açıkladı! İşte kamuoyunun ortak beklentisi... - Son Dakika
Üye Girişi

Bakanlık asgari ücret anketi sonuçları açıkladı! İşte kamuoyunun ortak beklentisi...

07.12.2022 16:14

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında başlatılan araştırma sonuçlarına ilişkin, "İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu" açıklamasını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında başlattığı araştırma sonuçlarını açıkladı.

KAMUOYUNUN ORTAK BEKLENTİSİ 7 BİN 845 TL

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere başlattığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 TL oldu.

ASGARİ ÜCRETLİNİN BEKLENTİSİ 7 BİN 630 TL

İşçi, işveren ve farklı mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyuna 2023 yılı asgari ücret beklentisinin sorulması üzerine, işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 TL'nin üzerindeyken, işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin TL oldu. İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun ortak beklentisi ise 7 bin 845 TL oldu. Asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisi de ortalama 7 bin 630 TL olarak hesaplandı.

"ASGARİ ÜCRET ARTARSA İŞSİZLİK DE ARTAR"

'Asgari ücretin artırılacak olması ile birlikte işsizlik oranı da artar mı?' sorusunun sorulduğu araştırmada katılımcıların yüzde 55'i asgari ücretin artırılmasının işsizliği artıracağı, yüzde 45'i ise artırmayacağı yanıtını verdi. İşverenlerin yüzde 68,8'i asgari ücretin artırılmasının işsizlik oranını da artıracağını düşünüyor.

ÇALIŞANLAR ASGARİ ÜCRETE KİLİTLENDİ

Araştırma kapsamında sorulan 'Asgari ücret ile ilgili açıklamaları takip ediyor musunuz?' sorusu üzerine işçilerin yüzde 80,4'ü açıklamaları takip ettiği, yüzde 19,6'sı takip etmediği cevabını verdi. İşverenlerin ise yüzde 81,9'u açıklamaları takip ettiği, yüzde 18,1'i takip etmediği yanıtını verdi. Ne işçi ne işveren olan kamuoyunu oluşturan vatandaşlar ise bu soru üzerine yüzde 79,5'i asgari ücretle ilgili açıklamaları takip ettiği, yüzde 20,5'i ise takip etmediğini ifade etti. Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.

TOPLANTI BİTTİ AÇIKLAMA YARIN

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi. Türk-İş Genel Sekreteri ve işçi kesimi temsilcisi Pevrul Kavlak ayrıntılı açıklamanın yarın saat 10.00'da yapılacağını söyledi.

YORUMLAR (15)
  • Mustafa KemaL: 10000 de yapsalar artık bu hükümete günahımı vermem ve eminimki benim gibi düşünen milyonlar var. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Sami Göksu: Salak salak yorumlar kardeşim zaten oldum olası diğer hükümetlerdede hiçbir zaman arzdan talep üstün olmadı asgari ücret 20 binde olsa işverene yük okadar büyüyor hali ile Buda 20 binde alsan sana yansıyor 7800 makul rakam fakat sıkı denetim ve üretim şart tüketim toplumu değil üretim toplumu devlet dahil tasarruf şart bu gün bir app telefon 35 bin ve gösteriş budalası olmayın devlet olarak da bu geçerli tasarruf şart Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • yusuf demirbaş: bence bürokratlar vekiller ve maaşı belirleyen kim varsa bunların aylık gelirleri asgari ücretin 3 katını aşamaz yasası çıkarıp hesapları dondurulmalı. bunun üzerinde aylık harcama yapan yargılanmalı. bu kanun çıksın bunların aylıkgeçindiği paranın 3 te 1 ine ben razıyım. rakamın ne olduğu önemli değil Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor! 3 farklı rakam masada Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor! 3 farklı rakam masada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret anketinin sonuçlarını açıkladı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret anketinin sonuçlarını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlık asgari ücret anketi sonuçları açıkladı! İşte kamuoyunun ortak beklentisi... - Son Dakika


Son Dakika
16:59 Fenerbahçe, yeni Arda Güler'ini buldu! Jesus'un gözüne giren genç, A Takım'a kazandırılacak
16:39 Ünlü iş insanı Ömer Faruk Başaran, Büyük Türkiye Hareketi'ni başlattı
16:16 İsmailağa Cemaati'nde 6 yaşındaki çocuğun imam nikahıyla evlendirilip cinsel istismara maruz bırakılmasına tepki yağıyor
16:15 Survivor ile ünlenen Turabi'den bir skandal paylaşım daha! Bir kadında aradığı kriterleri sıraladı
15:57 Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'yu gördüğü hal eşini derinden sarstı: Çok üzgünüm
15:55 Bakanlık asgari ücret anketi sonuçları açıkladı! İşte kamuoyunun ortak beklentisi...
15:35 Kızını dünyaya getirdikten sonra hayatının şokunu yaşadı! Nişanlısı, komşusuyla uzun yıllardır ilişki içindeymiş
15:34 Son seçim anketinde MHP'ye kötü sürpriz! Oy oranı bu seviyeyi hiç görmemişti
15:25 Almanya'daki darbe girişiminin arkasında Rusya mı var? İddialara Kremlin'den yanıt geldi
15:20 Müge Anlı, canlı yayında 600 TL'ye yaptırılan muskayı kesti; içinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2022 17:12:22. #1.12#
SON DAKİKA: Bakanlık asgari ücret anketi sonuçları açıkladı! İşte kamuoyunun ortak beklentisi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement