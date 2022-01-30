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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun gündem yaratan "ihale" iddiasına ilk yanıt: Yalancılığını ispat ettin - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun gündem yaratan "ihale" iddiasına ilk yanıt: Yalancılığını ispat ettin

30.01.2022 14:40

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt verdi. Erdoğan iddialara ilişkin, ''Altında benim imzam olduğunu gösteriyor. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin.'' sözlerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, 3 Nisan 2018'de açık ihale yapıldığını ve ihaleyi 3 milyar 198 milyon 743 bin 727 lira teklif veren firmanın kazandığını iddia etmişti. Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu daha sonra ihalenin bu firmaya verilmediğini ve 6 milyar TL fazla fiyat biçilerek, başka bir şirkete yeniden verildiğini öne sürmüştü.

''BEN İHALELERE İMZA ATMAM''

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yanıt geldi. Erdoğan, ''Yine bir ihale yalanı. Bu ihalede 5'li çete diyor. Burayı 3 kat fazlasına verdiğimizi gösteriyor. Altında benim imzam olduğunu gösteriyor. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin.'' dedi.

''ADİL KARDEŞİM ÇIKTI, BUNA GÜZEL BİR DERS VERDİ''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ihale iddialarına ilişkin dün gerçekleştirdiği açıklamaya da dikkat çeken Erdoğan, ''Adil yarın akşam çık, bunun bir dersini ver dedim. Ertesi gün Adil Bey ne dedi biliyor musunuz? Adil kardeşim çıktı, buna güzel bir ders verdi. Çünkü adamın hayatı yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, bunun yalanı yatsıya kadar yanmadı. Artık benim hemşerilerim bu adamın yalanlarına prim vermiyor.'' ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Türk Lirası, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun gündem yaratan 'ihale' iddiasına ilk yanıt: Yalancılığını ispat ettin - Son Dakika Ekonomi


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