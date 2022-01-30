Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun gündem yaratan "ihale" iddiasına ilk yanıt: Yalancılığını ispat ettin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, 3 Nisan 2018'de açık ihale yapıldığını ve ihaleyi 3 milyar 198 milyon 743 bin 727 lira teklif veren firmanın kazandığını iddia etmişti. Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu daha sonra ihalenin bu firmaya verilmediğini ve 6 milyar TL fazla fiyat biçilerek, başka bir şirkete yeniden verildiğini öne sürmüştü.

''BEN İHALELERE İMZA ATMAM''

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yanıt geldi. Erdoğan, ''Yine bir ihale yalanı. Bu ihalede 5'li çete diyor. Burayı 3 kat fazlasına verdiğimizi gösteriyor. Altında benim imzam olduğunu gösteriyor. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin.'' dedi.

''ADİL KARDEŞİM ÇIKTI, BUNA GÜZEL BİR DERS VERDİ''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ihale iddialarına ilişkin dün gerçekleştirdiği açıklamaya da dikkat çeken Erdoğan, ''Adil yarın akşam çık, bunun bir dersini ver dedim. Ertesi gün Adil Bey ne dedi biliyor musunuz? Adil kardeşim çıktı, buna güzel bir ders verdi. Çünkü adamın hayatı yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, bunun yalanı yatsıya kadar yanmadı. Artık benim hemşerilerim bu adamın yalanlarına prim vermiyor.'' ifadelerini kullandı.

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