Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçileri sevindirecek haber: Elektrik faturaları hasat elde edildikten sonra ödenebilecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçileri sevindirecek haber: Elektrik faturaları hasat elde edildikten sonra ödenebilecek

26.09.2022 18:07

Kabine Toplantısı'nın ardından çiftçileri ilgilendiren önemli bir müjdeyi duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en önemli gider kalemlerinden biri olan elektrik faturaları için önemli bir adım atıldığını belirterek, "Yeni bir düzenlemenin müjdesini veriyoruz. Bundan sonra elektrik faturaları aylık ödenmek yerine hasat sonunda yani ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlara ilişkin bilgilendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu başlıkları arasında çiftçilere yönelik alınan yeni kararlar da verdi. Buna göre çiftçilerin, elektrik faturalarını hasattan sonra ödemesinin yolu açıldı.

"ÇİFTÇİMİZİN EN ÖNEMLİ GİDER KALEMLERİNDEN BİRİ"

Elektrik faturalarının çiftçilerin en önemli gider kalemleri arasında yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün kabine toplantımız bayağı neşeliydi, canlıydı. Bakan arkadaşlarım bayağı iyi hazırlanmışlar. Milletimize belli müjdeleri verelim diye. Çiftçilerimizin en önemli gider kalemleri arasında yer alan elektrik faturalarında KDV oranı yüzde 8'e düşerek üreticilerimize yıllık 3 milyar destek sağlamıştık. Güneş enerji santralleri teşvik ederek hem kendi ihtiyaçlarını karşılamalarını, hem de üretim fazlasını ulusal sisteme satabilmelerinin yolunu açmıştık" dedi.

"ELEKTRİK FATURALARI, HASAT SONRASI ÖDENEBİLECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bugün de yeni bir düzenlemenin müjdesini veriyoruz. Bundan sonra elektrik faturaları aylık ödenmek yerine hasat sonunda yani ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek. Ziraat Bankamız çiftçilerimizin elektrik borçları için açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat döneminin sonunda yapacak.

"5 YIL VADE VE GERİ ÖDEME İMKANI İLE ÇİFTÇİLERİMİZ BORÇLARINI KAPATABİLECEK"

Çiftçilerimizin önceki dönemden kalan elektrik borçları için Ziraat Bankası vasıtasıyla kolaylık getiriyoruz. 5 yıl vade ve faizsiz geri ödeme imkanı ile çiftçilerimiz borçlarını kapatabilecek. Enerji şirketlerimizle önceki dönem borçların gecikme cezası uygulanmadan, ana paradan bir bölümünü indirilmesi mutabakata varıldı. Enerji maliyetleriyle ilgili bu kolaylıkların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçileri sevindirecek haber: Elektrik faturaları hasat elde edildikten sonra ödenebilecek - Son Dakika


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