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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde: Bundan sonra 2 bin 500 liranın altında maaş almayacaklar - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde: Bundan sonra 2 bin 500 liranın altında maaş almayacaklar

03.01.2022 20:01

Son dakika: Yılın ilk Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere de müjde verdi. Erdoğan, "Hiçbir emekli bundan sonra 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3 saat süren toplantının ardından Erdoğan açıklamalarda bulundu. Emeklilere gelen yüzde 25,48'lik enflasyon zammının ardından bir ek zam talebi oluştu. Erdoğan ise bu çağrılara kayıtsız kalamayarak, emeklilere müjde verdi.

EMEKLİLERİN EN DÜŞÜK MAAŞI 2500 LİRA OLDU

Emeklilerin maaşlarında da iyileştirmeye gidildiğini açıklayan Erdoğan, "Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Enflasyon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde: Bundan sonra 2 bin 500 liranın altında maaş almayacaklar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde: Bundan sonra 2 bin 500 liranın altında maaş almayacaklar - Son Dakika
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