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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattı bir hafta ücretsiz olacak - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattı bir hafta ücretsiz olacak

08.01.2022 18:32

Son dakika: AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın bir hafta ücretsiz olacağı müjdesini verdi.

Karaman- Konya Hızlı Tren Hattı'nın açılışını yapmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

BİR HAFTA ÜCRETSİZ OLACAK

İki şehir arasındaki mesafeyi 40 dakikaya düşüren hat hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkenin felaketinden rant devşirmeye çalışan gözü dönmüşlere rağmen Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarıyla buluşturduk. Daha çok çalışacağız ve Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokuyoruz ve sokacağız. Açılışını gerçekleştirdiğimiz eserlerden en önemlisi Konya-Karaman hızlı tren hattıdır. Toplam yatırım bedeli 1,4 milyar liraya ulaşan bu projeyle Karaman artık ulaşımda farklı bir aşamaya geçmiştir. Konya-Karaman YHT hattı bir hafta ücretsiz olacak." ifadelerini kullandı.

"ŞEHİRLERİMİZİ 2023'E, 2053'E HAZIRLIYORUZ"

Konuşmasının başında Karaman'ı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğu ifade eden Erdoğan, "4 senelik aradan sonra Türkçe'nin başkenti, tarih, kültür ve medeniyet şehri Karaman'ı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde FETÖ'cü alçaklar tarafından şehit edilen kardeşimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizi yad ediyorum. Kalbi millet ve memleket sevdasıyla dolu o dava ellerinin emanetine sıkı sıkıya sarılacak, davamızın bayrağını hep birlikte daha da yükseğe çıkaracağız. Türkiye'yi güçlendirmeye, hedeflerine yaklaştırmaya devam edeceğiz. Karaman sadece tarihiyle, erenleriyle, abidevi şahsiyetleriyle değil, aynı zamanda ahde vefasıyla da büyük bir şehir olduğunu bize gösterdi. Biz bu şehrin metanetini, zorluklar, sıkıntılar karşısında mücadele azmini seviyoruz. Sizlerin hizmetkarı olmaktan büyük şeref duyuyoruz. Bir yandan insanımızın derdiyle dertleniyor, diğer yandan şehirlerimizi 2023'e, 2053'e hazırlıyoruz." dedi.

MİLLİ MUHARİP UÇAK

Milli Muharip Uçak'ın 2023'te hangardan çıkacağı söyleyen Erdoğan, "Haftaiçi Ankara'da TUSAŞ'a ait Milli Muharip Uçak tesisimizin açılışını gerçekleştirdik. Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkartıyoruz. İlk uçuşunu 2025'te gerçekleştirecek uçağımız, 2029'dan itibaren de göklerdeki yerini alacak, semalarımızı korumaya başlayacaktır. Türkiye milli savaş uçağının da envantere girmesiyle savunma sanayiinde yeni bir lige çıkacaktır." dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ YİNE SİZLER AÇTINIZ"

Açıklamalarının devamında Erdoğan, "Sokak terörüyle ülkemizi karıştırmaya çalıştıklarında yanımızda yine siz vardınız. 17-25 Aralık yargı emniyet girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar her kritik kavşakta siz iradenize sahip çıktınız. Demokrasimizi daha da güçlendirme çabalarımızda sandıkları patlatarak, Türkiye'nin önünü yine sizler açtınız. Eğilmediniz, bükülmediniz, istiklalinize leke sürdürmediniz." dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Hızlı Tren, Karaman, Yht, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattı bir hafta ücretsiz olacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattı bir hafta ücretsiz olacak - Son Dakika
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