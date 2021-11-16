Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak, Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı gibi Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Son dakika: TL'de yaşanan değer kaybı sonrası döviz ve altından her gün yeni bir rekor gelmekte. Dolar 10,13'le, euro 11,54'le, gram altın ise 608 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım alan vatandaşları sevindirecek haberi paylaştı. Bakan Yanık, engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan yardımların hesaplara yatırılmaya başlandığını ve toplamda 964 milyon TL ödeme yapılacağını belirtti.
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Son dakika: Enflasyon ve döviz kuru konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece döviz kuru istikrara kavuşacak, ülke risk primi düşecektir" açıklamalarında bulundu.
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Legal olmayan grupların, büyük sitelerin yönetimleri ile anlaşarak otoparklarına kendi araçlarını çektiği gün yüzüne çıktı. Kat malikleri, park alanlarının sıfır kilometre araçlarla doldurulması üzerine alarma geçti. Konuyla ilgili 13 site yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı.
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