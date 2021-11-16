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Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

16.11.2021 10:53
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde, Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir gibi son 24 saat içinde ekonomi dünyasından derlenen son dakika haberlerine bu sayfadan erişebilirsiniz.

Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak, Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı gibi Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA: DOLAR, EURO VE ALTIN TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

Son dakika: TL'de yaşanan değer kaybı sonrası döviz ve altından her gün yeni bir rekor gelmekte. Dolar 10,13'le, euro 11,54'le, gram altın ise 608 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

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BAKAN YANIK MÜJDEYİ VERDİ! TOPLAM 964 MİLYON TL İDEME YAPILACAK

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım alan vatandaşları sevindirecek haberi paylaştı. Bakan Yanık, engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan yardımların hesaplara yatırılmaya başlandığını ve toplamda 964 milyon TL ödeme yapılacağını belirtti.

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SON DAKİKA: ELVAN'DAN DÖVİZ KURU MESAJI: ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLI OLDUĞUMUZ SÜRECE DÜŞECEKTİR

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

Son dakika: Enflasyon ve döviz kuru konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece döviz kuru istikrara kavuşacak, ülke risk primi düşecektir" açıklamalarında bulundu.

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GALERİCİLER, SİTELERİN OTOPARKLARINI KİRALAMAYA BAŞLADI

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

Legal olmayan grupların, büyük sitelerin yönetimleri ile anlaşarak otoparklarına kendi araçlarını çektiği gün yüzüne çıktı. Kat malikleri, park alanlarının sıfır kilometre araçlarla doldurulması üzerine alarma geçti. Konuyla ilgili 13 site yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı.

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Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

Lütfi Elvan, dolar, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika Ekonomi


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