Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 24 Eylül 2021

24 Eylül 2021 tarihli tüm son dakika ekonomi haberlerini sizin için derledik.

MURAT ÜLKER'DEN FAHİŞ FİYAT YORUMU: MİLLETİN AKLIYLA OYNAMAYIN

Murat Ülker, aralarında Şok marketlerinin de olduğu zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamalarına yanıt verdi. Marketlerin buradaki en zavallı kesim olduğunu dile getiren Ülker, "Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok" ifadelerine yer verdi.

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ERDOĞANIN AÇIKLAMASI ZİNCİR MARKETLERİN HİSSESİNİ DÜŞÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş fiyatlarla ilgili zincir marketlere operasyonlar yapılacağını açıklamasının sonrası zincir marketler borsada darbe aldı. Borsa İstanbul'da işlem gören market zincirlerinin hisselerinde sert düşüşler yaşandı.

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ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Son dakika haberlerine göre, dünü 491 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasından sonra 499 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 818 lira, cumhuriyet altını da 3.334 liradan alıcısıyla buluşuyor.

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IPHONE 13'LER TÜRKİYE'DE SATIŞA AÇILDI

Apple'ın geçen günlerde global olarak düzenlediği etkinlikte tanıttığı iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri, Türkiye'de ön satışa çıktı. Yeni iPhone'lara sahip olmak isteyen teknolojiseverler, bugün başlayan ön satış ile sipariş verebilecek.

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