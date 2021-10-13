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Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021 - Son Dakika

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021

13.10.2021 17:18
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021

Küresel kriz Apple'ı da vurdu... Dolar yeni bir rekor kırdı... NFT akımına Cem Yılmaz da dahil oldu... Ekonomi haberlerinde yaşanan tüm son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

13 Ekim 2021 tarihli tüm son dakika ekonomi gelişmeleri haberimizde.

NFT ÇILGINLIĞINA CEM YILMAZ'DA KATILDI

Son zamanlarda popüler olan NFT akımına ünlü komedyen Cem Yılmaz da dahil oldu. Kendi çizimlerinden oluşan üç NFT'yi satışa sunan Yılmaz, bu satıştan toplamda 24 bin 500 dolar (220 bin lira) kazandı.

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021

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ZİNCİR MARKETTE NUGGETLAR KÜFLÜ HALE BULUNDU

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021

Dün fiyat oyunuyla gündeme gelen Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde bu sefer nugget problemi ortaya çıktı. Tavuk nugget alan vatandaş, paketi açtığında büyük şok yaşadı. Nuggetların küflenmiş olması, vatandaşı çileden çıkardı.

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DOLAR REKOR SEVİYEYİ GÖRDÜ! 9,04'TEN İŞLEMDE

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021

Son dakika gelişmelerine göre, dün 9,04 ile rekor kıran dolar, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından dünkü rekor seviyesi olan 9,04'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,44'ten, sterlin ise 12,30'dan alıcı buluyor.

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KÜRESEL ÇİP KRİZİ APPLE'I DA ETKİLEDİ

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021

Küresel çip krizi otomotiv firmalarından sonra Apple'ı da vurdu. Son çeyrekte 90 milyon iPhone üretme hedefi olan Apple'ın, üretimde büyük darbe yiyebilir. Kaynaklar çip krizi sebebiyle bu rakamın 10 milyona kadar düşebileceğini belirtiyor. Bu gelişme sonrası Apple'ın hisseleri %1,2 oranında düştü.

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İNGİLTERE'YE GİDECEK MİLYONLUK İHRACAT ELEKTRİK TELLERİNE TAKILDI

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bir fabrikada imal edilerek İngiltere'ye ihraç edilmek için yola çıkarılan dev silolar, elektrik tellerine takıldı. Siloların bulunduğu tırlar, elektrik telleri tek tek kaldırılarak bir saatlik yoldan 14 saatte limana ulaştırıldı.

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Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021 - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021 - Son Dakika
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