Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Dünya çapında ortaya çıkan çip krizi ilk olarak otomotiv sektörünü vurdu, ikinci el araç alacaklar dolandırıcıların yeni oyununa dikkat etmeli gibi Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>son dakika ekonomi gelişmeleri bu sayfada yer almaktadır.

KAZI KAZANDAN 200 BİN LİRA KAZANDI

İzmit'te gezici bayinin önünden geçen bir kadın, çocuğunun ısrarı üzerine 5 liralık kazı kazan aldı. Kartı kazıdıktan sonra 200 lira kazandığını söyleyen kadın, gezici bayi Süreyya Bulut'tan ikramiyesini istedi. Bulut ise, kadının 200 lira değil 200 bin lira kazandığını fark edip uyardı. Bulut'un uyarısı sonrası gerçeği fark eden kadın büyük şaşkınlık yaşadı ve ikramiyesini almaya gitti. İkramiyeyi kazanan kadının kimliği bilinmezken, Bulut yaşananlar sonrası satışlarının patladığını söyledi..

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ÇİP KRİZİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ VURDU!

Pandemi sonrası tablet, telefon gibi elektronik aletlere olan talebin artmasıyla ortaya çıkan çip krizi dünyada kriz yaratmaya devam ediyor. Çok sayıda firma üretime ara vermek zorunda kalırken, küresel çapta krizden ilk etkilenen sektör otomotiv oldu. Çip krizinin yalnızca otomotiv sektörüne faturası 210 milyar dolara ulaşırken, krizin küresel ekonomiye maliyetinin 500 milyar dolarlık bir boyuta ulaşacağı tahmin ediliyor.

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TÜRKİYE 9 UÇAĞIN MODERNİZASYONUNU MİLLİ İMKANLARLA SAĞLADI

40 adet F-16 Blok 70 uçağı alımı ve 80 F-16 uçağın modernizasyonu için ABD'ye başvurulması sonrası herhangi bir gelişmenin olup olmadığı basına yansımazken Türkiye, her ihtimale karşı tedbirlerini alıyor. F-16'ların milli imkanlarla modernizasyonuna başlanırken, şu ana kadar 9 uçakta işlemler tamamlandı. Yürütülen proje kapsamında modernize edilen 35 uçağın Türk Hava Kuvvetleri envanterinde 2030'lara kadar görev yapması bekleniyor.

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İKİNCİ EL OTOMOBİL ALACAKLAR DİKKAT!

Vatandaşların ikinci el araçlara talebi her geçen gün artarken tavan yapan fiyatların satıcıların iştahını kabarttığı ve araçlarda ölümlü kazalara neden olacak işlemler yapıldığı belirlendi. Dolandırıcılık boyutuna ulaşan hileler tek tek ortaya çıkarken, yetkililer kilometre dondurma işleminden airbag iptaline, emniyet kemeri direnci sabitlemeden pert araçları birleştirip satmaya kadar birçok hile yapıldığının altını çiziyor.

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