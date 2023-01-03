Enflasyon aralık ayında yüzde 1,18, yıllık bazda ise yüzde 64,27 oldu - Son Dakika
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Enflasyon aralık ayında yüzde 1,18, yıllık bazda ise yüzde 64,27 oldu

03.01.2023 10:18

TÜİK'in verilerine göre enflasyon aralık ayında yüzde 1,18, yıllık bazda ise yüzde 64,27 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada enflasyon verilerinin düşüşe geçeceğini belirterek, "Enflasyon, aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak" demişti.

Türkiye'de enflasyona karşı mücadele devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri de ilgiyle takip ediliyor. TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı. 2022 yılı Aralık ayında TÜFE'deki değişim, bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti. Kasım ayı yıllık enflasyon yüzde 85,51 olarak açıklanmıştı.

BAKAN "HIZLI ŞEKİLDE DÜŞECEK" DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, enflasyon verilerinin düşüşe geçeceğini belirterek; "Döviz kuru oynaklığı minimum seviyede. Öngörülebilirliğin arttığı, insanların hesaplarını çok rahat bir şekilde yapabildiği bir dönemdeyiz. Enflasyon, aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak" demişti.

ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU ANA GRUP, KONUT OLDU

TÜİK'ten enflasyon verisine ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: "Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %79,83 ile konut oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-4,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,91 ile sağlık oldu.

Enflasyon aralık ayında yüzde 1,18, yıllık bazda ise yüzde 64,27 oldu

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ VERİLERİ

2022 yılı Aralık ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 9 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,93 olarak gerçekleşti.

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Son Dakika Ekonomi Enflasyon aralık ayında yüzde 1,18, yıllık bazda ise yüzde 64,27 oldu - Son Dakika


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