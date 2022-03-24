Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Muş, Bulgaristan'da iş birliği konularını görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Muş, Bulgaristan'da iş birliği konularını görüştü

24.03.2022 19:52

Son dakika haberler: Bulgaristan'a bir günlük ziyaretini tamamlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, muhataplarıyla yoğun temaslarında gümrüklerde iş birliği, geçiş belgeleri ve lojistik konularını görüştü.

Bulgaristan'a bir günlük ziyaretini tamamlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, muhataplarıyla yoğun temaslarında gümrüklerde iş birliği, geçiş belgeleri ve lojistik konularını görüştü.

Muş, Twitter paylaşımlarında temasları hakkında bilgi verdi.

Bakan Muş, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Asen Vasilev ile görüşmesinde ikili ticaret, gümrüklerde iş birliği, geçiş belgeleri ve diğer lojistik konuları ele aldıklarını aktardı.

Muş, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sanayi Bakanı Korneliya Ninova ile görüşmesinde de ikili ticaret, yatırımlar, potansiyel iş birliği alanları, müteahhitlik ve ticari ilişkilerin geleceğini değerlendirdiklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Muş, Yenileşim ve Gelişim Bakanı Daniel Lorer ile görüşmesinde de ikili ticaret, yatırımlar, müteahhitlik, çalışma izinleri ve vizeler ile önümüzdeki dönemde gerçekleştirmek istedikleri Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısını değerlendirdiklerini ifade etti.

Muş, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Nikolay Sabev ile görüşmesinde ise gümrüklerde iş birliği, gümrük kapılarının modernizasyonu, geçiş belgeleri ve diğer lojistik konularını ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Muş Bulgaristan'daki Türk iş insanları ile de bir araya gelerek sorunlarını dinlediğini ve çözüm yollarını istişare ettiklerini aktardı.

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Muş, Bulgaristan'da iş birliği konularını görüştü
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Muş, Bulgaristan'da iş birliği konularını görüştü
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Muş, Bulgaristan'da iş birliği konularını görüştü
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Muş, Bulgaristan'da iş birliği konularını görüştü
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Muş, Bulgaristan'da iş birliği konularını görüştü
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Muş, Bulgaristan'da iş birliği konularını görüştü
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Muş, Bulgaristan'da iş birliği konularını görüştü
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Muş, Bulgaristan'da iş birliği konularını görüştü

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bulgaristan'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bulgaristan'da Son dakika haberi... Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Bulgaristan'da Son dakika haberi... Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Bulgaristan'da

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Muş, Bulgaristan'da iş birliği konularını görüştü - Son Dakika


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