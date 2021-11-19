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Son dakika haber | Vodafone Türkiye 'Çevresel, Sosyal ve Yönetişim' raporunu yayınladı - Son Dakika

Son dakika haber | Vodafone Türkiye 'Çevresel, Sosyal ve Yönetişim' raporunu yayınladı

19.11.2021 12:43
Son dakika haber | Vodafone Türkiye 'Çevresel, Sosyal ve Yönetişim' raporunu yayınladı

Son dakika haber: Vodafone Türkiye, daha önce "Sürdürülebilirlik Raporu" adıyla yayınladığı performans raporunu bu yıl ilk kez "ÇSY Raporu" adıyla yayınladı.

Vodafone Türkiye, daha önce "Sürdürülebilirlik Raporu" adıyla yayınladığı performans raporunu bu yıl ilk kez "ÇSY Raporu" adıyla yayınladı. Vodafone Türkiye bu çalışmasıyla, şirket grubunun faaliyet gösterdiği ülkeler arasında gönüllü olarak ÇSY raporu çıkaran ilk ülke olduğunu duyurdu.

Vodafone, 2030 yılına kadar operasyonlarında, 2040'a kadar da değer zincirinin tamamında net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Şirket, Nisan 2021'de yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçerek Türkiye'de şebekesinin tamamında yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör olduğunu açıklamıştı.

ŞİRKETLERİN PERFORMANSINI BÜTÜNSEL ŞEKİLDE ORTAYA KOYMALARI ÖNEM KAZANDI

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Vodafone, tüm dünyada sürdürülebilirliğin önemini erken kavramış ve bu yönde gecikmeden harekete geçmiş şirketler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Grubumuz 2020 itibarıyla sürdürülebilirlik konularını Çevresel, Sosyal ve Yönetişim çerçevesinde ele almaya başladı. Buna paralel olarak biz de Türkiye'de 2010 yılından bu yana devam eden sürdürülebilirlik yolculuğumuzu önümüzdeki dönemde ÇSY raporlaması adı altında sürdürme kararı aldık. Günümüzde şirketlerin performansını bütünsel şekilde ortaya koymaları daha da önem kazandı. Bu kapsamda, başta müşteri talepleri ve yatırımcı beklentilerine yanıt vermek üzere şirketimizin ÇSY performansını geliştirmeye, bu alanlarda şeffaflığa ve faaliyetlerimizin etkileri konusunda daha fazla bilgi açıklamaya odaklanıyoruz. Bu anlayışla kaleme aldığımız 'Vodafone Türkiye 2021 Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Raporu'muzda sürdürülebilirliği ÇSY çerçevesinde ele alıyoruz. Bu bizim 11'inci performans raporumuz olsa da aynı zamanda ilk ÇSY raporumuz. Dijital teknolojilerin gücünü kullanarak dünya ve birlikte yaşadığımız toplum için yarattığımız değeri ortaya koyan ÇSY Raporu'muzu paydaşlarımıza sunmaktan mutluluk duyuyoruz."

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE BÜTÜNSEL YAKLAŞIM

"Vodafone Türkiye 2021 ÇSY Raporu"nda şirketin amaç odaklı vizyonu üzerine inşa edilen ÇSY ve sürdürülebilirlik stratejisi ile bu alandaki öncelikli konuları ele alınıyor. Raporda, Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre olmak üzere üç ana değer alanının yanı sıra Çalışanlar ve Sorumlu İş ve Değer Zinciri başlıkları altında sürdürülebilirliğe bütünsel yaklaşımı anlatılıyor. Vodafone Grubu'nun 2030, 2040 ve 2050 hedefleri kapsamındaki ilerlemelerin yanı sıra iç ve dış paydaşların görüşlerine de yer verilen raporda, teknoloji ve insanın bir araya gelmesiyle toplumsal değişimin mümkün olduğu ortaya koyuluyor.

PAYDAŞ KATILIMI ARTTI

Yeni raporunda paydaş katılımına daha fazla ağırlık veren şirket, raporu paydaşlarının görüşleriyle destekledi ve paydaş beklentilerini öncelikli konularıyla ilişkilendirdi. Vodafone, "Covid-19 ve İşimize Etkisi" adlı yeni bir başlıkta dünyadaki son trendlerin şirketin ana faaliyet alanına olan etkilerini de mercek altına aldı. Diğer yandan, teknoloji ve insanın bir araya gelmesiyle toplumsal değişimin mümkün olduğu mesajı raporun genelinde tasarım öğelerine dahil edildi. Raporda ayrıca, görsellerin sayısı artırıldı, dijital anlamda iyileştirmeler yapıldı ve değer alanlarındaki iyi uygulamalarda okunabilirlik kolaylaştırıldı.

GSYH'YE 334,4 MİLYAR TL KATKI

"Vodafone Türkiye 2021 ÇSY Raporu"na göre, Vodafone'un 15 yılda Türkiye ekonomisine sağladığı doğrudan, dolaylı ve tetiklenen GSYH katkısının reel değeri 334,4 milyar TL olarak açıklandı. Şirket, kadın ve çocuklara yönelik teknoloji ve dijitalleşme temelli eğitimlere ve girişimciliğe odaklanan çeşitli projeler geliştirdi ve son 14 yılda 47 milyon TL'den fazla yatırım yaparak ekosistemde 4,3 milyonu aşkın kişiye ulaştı. Vodafone Türkiye'nin pandemiyle mücadele kapsamında bireysel müşteriler, bayi çalışanları, kurumsal müşteriler ve kamu hizmetlerine yönelik destek paketlerinin toplam değeri ise 114,7 milyon TL oldu.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE 5 MİLYON TL YATIRIM

Vodafone Türkiye, çevresel sürdürülebilirlik için özellikle yenilenebilir enerji kullanımı ve atık yönetimi konularına odaklandı. Son 2 yılda yenilenebilir enerjiye 5 milyon TL yatırım yaptığını açıklayan şirket, Nisan 2021 itibarıyla yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçerek Türkiye'de şebekesinin tamamında yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör oldu. Vodafone Türkiye, e-atıklarının yüzde 97'sini geri dönüştürürken, yüzde 3'ünü ise yeniden kullandı.

KADIN VE ÇOCUKLARA DİJİTAL EĞİTİM

Vodafone Türkiye, kapsayıcılık alanında da önemli çalışmalara imza attığını açıkladı. "Yarını Kodlayanlar" projesiyle 200 bini aşkın çocuğa ulaşan ve projeye yapılan her 1 TL'lik yatırımla 4,4 TL değerinde sosyal fayda yaratan şirket, "Dijital Benim İşim" projesiyle 12 bin kadına dijital pazarlama ve dijital okuryazarlık eğitimleri vermeyi hedefliyor.

DİJİTAL TARIMLA YÜZDE 50 VERİMLİLİK

Vodafone Türkiye, üretim ve kalitede en az %25'lik iyileşme gerçekleştirerek kaynak kullanımında yüzde 50 verimlilik sağlayan Dijital Tarım Çözümleri ile de dijital toplum hedefine katkıda bulunduğunu duyurdu.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA HAZIRLANDI

"Vodafone Türkiye 2021 ÇSY Raporu", Küresel Raporlama Girişimi tarafından yayımlanan GRI Standartları "temel" seçeneğiyle uyumlu hazırlandı. Raporda Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen ve 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacına sunulan katkılara da yer verildi. Vodafone'un, "Kadının Güçlenmesi Prensipleri"ne katkısını da içeren rapor, şirketin Kasım 2015'te Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne gönüllü imzacı olmasını takiben yayımladığı altıncı "İlerleme Bildirimi" niteliğini taşıyor.


Yenilenebilir Enerji, Türk Lirası, Vodafone, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Vodafone Türkiye 'Çevresel, Sosyal ve Yönetişim' raporunu yayınladı - Son Dakika Ekonomi


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