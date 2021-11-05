Üye Girişi
Son dakika haberi! Muğla'da yangınlarda zarar gören arıcılara arı yemi desteği - Son Dakika

Son dakika haberi! Muğla'da yangınlarda zarar gören arıcılara arı yemi desteği

05.11.2021 00:57
Son dakika haberi! Muğla'da yangınlarda zarar gören arıcılara arı yemi desteği

Son dakika haberine göre Muğla'da çıkan orman yangılarında zarar gören arıcılara arı yemi desteğinde bulunuldu.

Muğla'da çıkan orman yangılarında zarar gören arıcılara arı yemi desteğinde bulunuldu.

Marmaris'te 29 Temmuz günü çıkan orman yangınlarında arıcıların kovanlarını koyduğu alanlar ve arıların beslendiği ağaçlar yandı. Arıcılara daha önce yapılan maddi ve ekipman desteğinin yanında arıları için de düzenlenen törenle arı yemi dağıtılmaya başlandı. 636 arıcıya 76 ton arı yemi dağıtılırken, dağıtımların devam edeceği ve Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçelerinde yangınlarda zarar gören toplam 2 bin 97 arıcıya 255 ton 480 kilogram arı yemi dağıtılacağı öğrenildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan dağıtım töreninde konuşan Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, "Marmaris'e gelince o acı günlere dönüş oluyor. Zaten hatırlamamak elde değil. Belki de yüz yılda bir yaşanabilecek bir afet görmüş, yaşamış olduk. Marmaris bu afeti belki de en yakın yaşayan ilçemiz oldu, en çok zarar gören ilçemiz oldu. O dönemde bizim birinci önceliğimiz her zaman vatandaşımızın canına zeval gelmesin, canına bir şey gelmesin, evine bir şey gelmesin, zarar görmesin yaklaşımıyla can ve mal güvenliğini önceleyerek mücadele etmeye çalıştık. Bu süreçte şehidimiz de oldu, Allah rahmet eylesin. Şimdi yaraları sarma zamanı. Tabii ormanlarımızı eski haline getirmeye çalışıyoruz. Rehabilitasyon çalışmaları çağdaş teknikler kullanılarak sürüyor. Şu anda kesimlerimiz yapılıyor, ağaç dikimi için yerler hazırlanıyor. Binlerce işçimiz şu anda ormanlarımızda çalışıyor. Destek ve yardımların devam ettiğini ifade etmek adına bal üreticilerimize de hasar tespit

ödemelerimiz devam ediyor, çalışmalar devam ediyor" diyerek, arıcılara temsili olarak birer teneke arı yemi takdim etti.

"Siz üreticileri mağdur etmeyeceğiz"

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise şunları söyledi:

"Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Siz üreticileri mağdur etmeyeceğiz. Ankara'dan ne destek gerekiyorsa hepsini size yansıtmaya kararlıyız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Gerek sosyal medyada gerek yazılı ve görsel mecralarda gerçekten uzak, vatandaşı devlet ile karşı karşıya getirecek söylemlere kulak asmayın. Yok arıcı bitti, bal bitti söylemleri yalan. Ne arıcıların ölmesine izin veririz ne de bizim ölmemize. Arıcılarımız olarak sizler, çam balı ile Muğla'nın en büyük markasısınız. Bugün yangılarda zarar gören 636 arıcımıza 76 ton arı yemi dağıtılacaktır. Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçelerimize yangınlarda zarar gören 2 bin 97 arıcımıza 255 ton 480 kilogram arı yemi dağıtılacaktır."

Saylak, program sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada ise dağıtımların devam edeceğini belirterek, "Cumartesi Milas'ta, pazartesi Köyceğiz'de dağıtacağız. İl genelinde 2 bin 100 arıcıya 490 bin kovan için 255 ton arı yemi desteği vereceğiz. Bunun devamında hemen önümüzdeki hafta yeni bir ihaleye çıkıyoruz. Yine 1,5 milyon liralık arı yemi ve arı keki alımı gerçekleştireceğiz. Bakanımız Bekir Pakdemirli Bey'in talimatlarıyla Valimiz Orhan Tavlı'nın destekleriyle ve hayırseverlerin yardımları ile asla arıcılarımızı mağdur etmeyeceğiz. Devletimiz burada inisiyatif alıyor, elindeki bütün bütçe kaynaklarını gönderiyor, yeter ki Muğla çam balı üreticileri ve arıcılara mağdur olmasın" açıklamasında bulundu.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, "Ülke olarak çok büyük bir yangın afetinden çıktık, bu yangınlardan çok güzel dersler çıkardık. Yangınları önleme, yanan alanları yeniden rehabilete ederek, yeşillendirme açısından çalışmalarımız devam ediyor. Burada toplanma sebebimiz arıcılarımıza destek olmak. Bizler, devlet olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız bu böyle bilinsin" dedi.

Törene katılan bal üreticisi Ramazan Cantürk (55), "Arı yemi dağıtacakları için geldik, devletimizin arıcıların yanında olmasından dolayı mutluyuz. Yangında benim arılarım başka bir yerdeydi, o sebepten çok zarar görmedik. Milli parklar açıldı, ben arılarımı Balan Dağı'na götürüyorum, orada püren balı için arılarım konaklıyor" dedi.

"Şimdi yaraları sarma zamanı"

Baba mesleği arıcılığı 30 yıldır sürdüren Kudret Arslan ise, "Bugün arı yemi dağıtıyor devletimiz, yetkililer burada. İnşallah devamı gelir. Yangında malzemelerim zarar gördü ama arılarım görmedi. Hemen Selimiye tarafına kaçırdık. Allah'a şükür bir kaybımız olmadı ama bal ve doğa olarak kaybımız büyük" şeklinde konuştu.

Törene Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, arıcılar ve aileleri katıldı. - MUĞLA

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Muğla'da yangınlarda zarar gören arıcılara arı yemi desteği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler 00:49 ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti 00:35 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir 23:52 Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir
Dikkat çeken fotoğraf detayı! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe yan yana poz verdi 23:16 Dikkat çeken fotoğraf detayı! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe yan yana poz verdi Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı 21:27 Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu 20:16 Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu
Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü 17:46 Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 17:00 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
00:54 Fenerbahçe adeta küllerinden doğdu! Sarı kanarya, Royal Antwerp'i 3-0 gibi bir sonuçla hezimete uğrattı
00:49 ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler
00:34 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
00:32 Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik
00:12 Nijer'de yaşanan terör saldırısında belediye başkanı da dahil 69 kişi hayatını kaybetti
00:04 ABD'de, George Soros dahil 18 milyardere koronavirüs için para yardımı yapılmış
23:51 Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir
23:34 İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi
23:16 Dikkat çeken fotoğraf detayı! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe yan yana poz verdi
23:14 Galatasaraylı kaleci Muslera'dan Lokomotiv Moskova'ya tepki: 1 puan yarıyormuş gibi vakit geçirdiler
Fenerbahçe adeta küllerinden doğdu! Sarı kanarya, Royal Antwerp'i 3-0 gibi bir sonuçla hezimete uğrattı Fenerbahçe adeta küllerinden doğdu! Sarı kanarya, Royal Antwerp'i 3-0 gibi bir sonuçla hezimete uğrattı         
00:54
Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı         
00:37
Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik         
00:33
İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi         
23:34
Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı         
22:45
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz         
19:12
Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor         
17:35
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 01:01:15. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Muğla'da yangınlarda zarar gören arıcılara arı yemi desteği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement