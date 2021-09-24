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Son dakika haberi: YASED Başkanı Sargın: "Gelişmiş sanayi ve iş gücü, ülkemizi yatırımlarda rekabetçi kılmaya devam edecek" - Son Dakika

Son dakika haberi: YASED Başkanı Sargın: "Gelişmiş sanayi ve iş gücü, ülkemizi yatırımlarda rekabetçi kılmaya devam edecek"

24.09.2021 16:10
Son dakika haberi: YASED Başkanı Sargın:

Bir son dakika haberine göre Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Türkiye'nin gelişmiş sanayisi ve iş gücü ile iş yapma şekillerindeki uluslararası standartlara uyumunun salgın sonrasında ülkeyi yatırımlarda rekabetçi kılmaya devam edeceğini söyledi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Türkiye'nin gelişmiş sanayisi ve iş gücü ile iş yapma şekillerindeki uluslararası standartlara uyumunun salgın sonrasında ülkeyi yatırımlarda rekabetçi kılmaya devam edeceğini söyledi.

Sargın, YASED'in 39. ve 40. Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, küresel salgının global ticarete ve uluslararası yatırımlara yönelik olumsuz etkisine değindi.

Geçen yıl küresel ekonominin yüzde 3,3 daraldığını, ülkelerin aşıya erişiminin ekonomik toparlanmada belirleyici hale geldiğini, uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 35 düşüş gösterdiğini kaydeden Sargın, karlılıkların eridiğini, tedarik zincirlerinin değiştiğini ve dijitalleşmenin hızlandığını vurgulandı.

Sargın, küresel ticaretin yüzde 9 azaldığını, dijitalleşmenin pek çok şirket için en önemli başarı kriteri olarak ortaya çıktığını, e-ticarette patlama yaşandığını aktararak, tüm ülkelerin ekonomik polarizasyona varan korumacı bir yaklaşımla yatırım ve ticarette pozisyon alma çabasında olduğunu söyledi.

YASED üyelerinin de bu gelişmeler kapsamında bir yandan şirketlerini konumlamaya çalışırken, diğer yandan ülkedeki yatırımları korumak ve artırabilmek için adımlar attığını, çalışmalar yürüttüğünü anlatan Sargın, geçen yıl gerçekleştirdikleri Dijital Yatırım Konferansı'nda salgın sonrasında gelişen yeni yatırım trendlerini ortaya koymaya çalıştıklarını ifade etti.

"Risk algısındaki ilerleme küresel yatırımdan yüksek pay almak için önemli"

Ayşem Sargın, geçen dönemde yaptıkları çalışmalara değinerek, şunları kaydetti:

"Bu önemli çalışmalardan biri, Türkiye'nin Küresel Yatırım Rekabetçiliği Analizi'ydi. Bu yıl salgın sonrası trendlerle birlikte yenileyeceğimiz bu çalışmada en dikkat çeken bulgu, YASED üyelerinin başını çektiği mevcut yatırımcıların ülkemizdeki yatırımlarını büyütme eğiliminin, yeni yatırımcıların ülkeye girme eğilimine göre çok daha yüksek olduğu bulgusu oldu. Çalışmamıza göre, bunun en önemli sebebi Türkiye'nin risk algısı. Söz konusu algı, ekonomik istikrar, öngörülebilirlik, jeopolitik gelişmeler gibi pek çok etkene bağlı bir konu. Bu alanda ilerleme kaydetmemiz, Türkiye'nin daralan küresel yatırım pastasından daha yüksek pay alabilmesi için son derece önemli.

Aynı çalışma, Türkiye'nin gelişmiş sanayi ve iş gücü, iş yapma şekillerinde uluslararası standartlara uyumu gibi güçlü yanları olduğunu ortaya koyuyor, ki bunlar, salgın sonrasında ülkemizi yatırımlarda rekabetçi kılmaya devam edecek."

"Dijitalleşmenin altyapısını güçlendirmeliyiz"

YASED Başkanı Sargın, yatırım rekabetçiliğini korumak için gelecek dönemde dijitalleşmede yasal ve fiziksel altyapının güçlendirilmesi, iş gücü dönüşümü gibi alanlarda hızla ilerleme kaydetmeleri gerektiğini söyledi.

Dernek olarak yeşil ekonomi ve Yeşil Mutabakat'a uyum konularına çok önem verdiklerini vurgulayan Sargın, 270'ten fazla YASED üyesinin çoğunun sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmaları, hedefleri ve bu süreçte edindikleri tecrübeler bulunduğunu anlattı.

Sargın, "Bunları Türkiye ile paylaşmak, bu suretle ülkemizdeki dönüşümün sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesine destek olmak için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın bu yolda atılmış önemli bir adım olduğunu aktaran Sargın, Paris Anlaşması'nın gelecek ay TBMM'ye sunulacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sargın, konuşmasının ikinci bölümünde YASED'in Şubat 2019'dan bu yana gerçekleştirdiği faaliyetlere değindi.

Son dakika haberi: YASED Başkanı Sargın: Gelişmiş sanayi ve iş gücü, ülkemizi yatırımlarda rekabetçi kılmaya devam edecek
Son dakika haberi: YASED Başkanı Sargın: Gelişmiş sanayi ve iş gücü, ülkemizi yatırımlarda rekabetçi kılmaya devam edecek
Son dakika haberi: YASED Başkanı Sargın: Gelişmiş sanayi ve iş gücü, ülkemizi yatırımlarda rekabetçi kılmaya devam edecek
Son dakika haberi: YASED Başkanı Sargın: Gelişmiş sanayi ve iş gücü, ülkemizi yatırımlarda rekabetçi kılmaya devam edecek

Uluslararası Yatırımcılar Derneği, Ayşem Sargın, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: YASED Başkanı Sargın: 'Gelişmiş sanayi ve iş gücü, ülkemizi yatırımlarda rekabetçi kılmaya devam edecek' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: YASED Başkanı Sargın: "Gelişmiş sanayi ve iş gücü, ülkemizi yatırımlarda rekabetçi kılmaya devam edecek" - Son Dakika
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