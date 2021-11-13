Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu
|1,046245
|2,91
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|12,818153
|2,88
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|11,773850
|2,76
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|3,693431
|2,68
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,119054
|2,66
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,268497
|8,12
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,249553
|7,58
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,210402
|7,53
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,053309
|7,46
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,032888
|7,44
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,112874
|4,36
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,137071
|4,21
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|2,036720
|4,14
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,330039
|4,11
|Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,655335
|3,91
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,154096
|4,09
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,141466
|3,41
|Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon
|1,065116
|3,17
|HSBC Portföy Değ. Fon
|176,381597
|2,82
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,151330
|2,66
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,474902
|5,97
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,077417
|5,70
|KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
|1,152547
|5,57
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,179693
|5,14
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,326323
|4,99
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,127986
|5,34
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,069390
|5,30
|İş Portföy Altın Fonu
|0,062399
|5,26
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,081148
|5,25
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,159470
|5,15
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,122462
|0,35
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|1,041412
|0,35
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,376782
|0,33
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,148267
|0,33
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,224872
|0,32
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
|1,083764
|-0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,855718
|-1,96
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,922828
|-1,91
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,150886
|-1,29
|Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
|1,076239
|-1,21
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,952677
|-0,95
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,864608
|-0,31
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,363019
|-0,22
|Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon
|1,004770
|-0,20
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,487580
|-0,17
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu
|0,943708
|-2,62
(Sürecek)
Kaynak: AA
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