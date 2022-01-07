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Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: "Son 50 yılda sel, fırtına ve kuraklık afetleri 5 kat daha arttı" - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: "Son 50 yılda sel, fırtına ve kuraklık afetleri 5 kat daha arttı"

07.01.2022 20:22

Son dakika haberine göre Bakan Pakdemirli: "Son 50 yılda sel, fırtına ve kuraklık afetleri 5 kat daha arttı" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 50 yılda sel, fırtına ve kuraklık afetlerinin 5 kat daha arttığını söyledi.

Bakan Pakdemirli: "Son 50 yılda sel, fırtına ve kuraklık afetleri 5 kat daha arttı"

KÜTAHYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 50 yılda sel, fırtına ve kuraklık afetlerinin 5 kat daha arttığını söyledi.

Kütahya'da tarım sektörlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görev ve sorumluluk alanının da arttığını dile getirdi.

Pakdemirli, "Toprağın, gıdanın suyun, ormanın, Bakanlığı olduk. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Türkiye yüzölçümün yüzde 77'si su ve gıda olarak 84 milyonun sorumluluğu bizde. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 150 binden fazla personel. Çok farklı disiplinlerle çalışma imkanı ve fırsatı. Göreve geldiğim günden bu yana haftanın 3 gün bakanlıktaysam, 4 gün sahadayım. 3,5 yılda, 81 ilimizde 300'den fazla program yaptım. bu sayede sektörün nabzını tuttum. Sahadan geri dönüşlerle yeni projeler hayata geçirdik. 19 yıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı çalışma rahatlığı. Stratejik planlama, verimli, sürdürülebilir kaynak kullanma.Tarım ve Orman'da güçlü bir tarımsal üretim altyapısı. Tarladan sofraya gıdamızın güvenilirliğini sağladık. Kıtaların ve çıkarların kesiştiği coğrafyadayız. Türkiye tarımda bölgesinde lider, dünyada söz sahibi konumda" diye konuştu.

"Pandemi ve iklim değişikliği"

TMO'nun fiyatlarının ocak ayında da aynı fiyatla devam edeceğini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Son 50 yılda sel, fırtına ve kuraklık afetleri sayısı 5 kat arttı. Tarımda iklim değişikliği çalıştayları yaptık. Sonuçlarını ve tedbirlerimizi haftaya salı günü açıklıyoruz. Destek ve hasar yüzde 10 artırdık. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortası prim fiyatını yüzde 16 indirdik. Su ürünleri hayat sigortası prim fiyatında yüzde 12 indirim yaptık. Dolu riski tarife fiyatlarında, buğday, mısır, nohut gibi seçili ürünlerde yüzde 5'ten yüzde 15'e varan indirim yaptık. Şeker pancarı, çerezlik kabak, sebzeler (domates, biber, patlıcan) don riski teminatı kapsamına alındı. TMO'nun Kasım ve Aralık fiyatlarını değiştirmedik. Ocak ayında da aynı fiyatlarla uygulamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Son 50 yılda sel, fırtına ve kuraklık afetleri 5 kat daha arttı
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Son 50 yılda sel, fırtına ve kuraklık afetleri 5 kat daha arttı
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Son 50 yılda sel, fırtına ve kuraklık afetleri 5 kat daha arttı

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Bekir Pakdemirli, Kütahya, Fırtına, Sel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: 'Son 50 yılda sel, fırtına ve kuraklık afetleri 5 kat daha arttı' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: "Son 50 yılda sel, fırtına ve kuraklık afetleri 5 kat daha arttı" - Son Dakika
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