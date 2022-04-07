Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), beşinci yaşını Fulya'daki yerleşkesinde girişimcilerinin katılımı ve girişimin merkezi sloganı ile kutladı.

BTM tarafından yapılan açıklamaya göre, "Girişimcilerimiz ile beraber her geçen yıl büyüdük" denilen etkinlikte, bu zamana kadar 77 yatırım haberinin geldiği ve bu girişimlere 1,2 milyar lira değerleme üzerinden 143 milyon lirayı aşkın yatırım yapıldığı belirtildi.

Etkinlikte BTM'nin beş yaşına girişini simgeleyen yeni logo tanıtılırken, beş yılda alınan yol, video görüntüleri ile katılımcılara aktarıldı.

Sunumda, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) bir önceki yönetim binası olan, ardından İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne ev sahipliği yapan Eminönü'de tarihi binada tek göz odada başlayan yolculuğun, bugün üç bin metrekarelik alanda, son derece modern koşullarda devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, İTO'nun BTM'yi global ölçekte öne çıkan bir merkez haline getirmeye ve daha modern yapılara taşımaya kararlı olduğunu kaydetti.

BTM'nin bugünlere gelmesinde girişimcilerin ve girişimlerin çok büyük yeri olduğunu belirten Elbaşı, "Buranın en büyük aktörü kuşkusuz girişimciler. Ancak bir ticaret odasının dünyada ilk kez böyle bir yapıya öncülük etmesi, büyümesi için yatırım yapıp, destekliyor olması kuşkusuz İstanbul Ticaret Odası'nın büyük vizyonunu öne çıkarıyor. BTM'nin doğuşunda emeği geçen mütevelli heyetine, yönetim kuruluna, kurucu başkanımıza, bugünlere gelmesinde, global bir oyuncu olmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Türkiye'nin en önemli girişimcilik merkezi kimliği kazanmasında en büyük pay sahibi ise kuşkusuz İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'tir. Kendisine de şükranlarımızı arz ediyorum. Ayrıca BTM'ye gönül vermiş çalışanlarımıza da tekrar tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte kuruluşundan itibaren BTM'de bulunan çalışanlara da birer plaket verildi.

5 yılın özeti

Açıklamaya göre, salgın sürecinin hemen öncesinde Doha'da düzenlenen World IncubationSummit'te "Dünyanın En Gelecek Vaad Eden Merkezi" seçilen BTM, kuruluşundan bu yana 5 bin girişimciye ve 2 bin 500'den fazla girişime destek verdi.

BTM, girişimcilerine ilk yılı olan 2017 yılında 20 eğitim verirken bugün güncel trendlere ve ihtiyaçlara göre 120 farklı konuda eğitim vermeyi sürdürüyor. Kurulduğunda 6 mentoru varken bugün girişimcileri için farklı branşlarda tecrübe sahibi 90'a yakın mentoru, İTO Meclis ve Komitesi'nde yer alan 603 iş insanı ile BTM, 2021 yılında ise 172 yatırım eşleştirmesi gerçekleştirdi. 2022 yılında yatırım eşleştirme görüşmelerini daha da artırmayı planlayan BTM, kendi rekorunun üzerine çıkmayı hedefliyor.

Yatırımcıya karşı da sorumluluğu olduğu fikriyle hareket eden BTM, Yatırımcı Hızlandırma Platformu ile Startup yatırımcısı sayısını artırmayı hedefliyor.

Ekosistem tecrübesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte "Melek Yatırımcılık Semineri" düzenleyen BTM, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayıncılık alanındaki fikir maratonuna da paydaş oldu. BTM, TİKA ile Güney Afrika'da kadınlara ait işletmelerin güçlendirilmesinde gelişmeyi yönlendirmek için kadın girişimcilik programı kapsamında eğitimler veriyor. BTM'nin etkinliklerine 2021 yılında 6 binden fazla kişi katıldı.

2017 yılında kurulan BTM'de, bu zamana kadar 54 girişimden toplamda 77 yatırım haberi geldi. Bu girişimler 1 milyar 216 milyon lira değerleme üzerinden toplamda 143 milyon 16 bin liralık yatırım aldı.