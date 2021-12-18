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Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (6)

18.12.2021 11:04
Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (6)

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,12357110,58
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu19,11904210,24
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu18,0193429,84
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu6,4881219,71
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0849009,46
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları

Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF35,73188019,25
QNB Finans Portföy Gümüş BYF72,65598515,91
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF90,97916515,26
QNB Finans Portföy Altın BYF79,16325114,82
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF29,93379714,66
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,71389512,77
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,40086012,61
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,68756212,32
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,18852612,11
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,60677911,35
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,05372615,56
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)3,05703515,42
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,20301214,58
İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,11148514,03
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,11253013,87
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon2,27336213,53
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon2,04354712,93
Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon1,67056012,75
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon2,27547512,03
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon3,61613311,42
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,11591011,52
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu2,18253510,73
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu3,46485810,59
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)4,63351710,20
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu6,36545010,20
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

HSBC Portföy Altın Fonu7,22518311,23
Fiba Portföy Altın Fonu0,07233911,03
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,12156810,89
İş Portföy Altın Fonu0,09327710,83
Inveo Portföy Altın Fon1,81419710,72
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,1409760,40
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,1400750,40
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0202220,34
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3990280,32
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1672940,32
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,820857-1,42
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,548228-1,34
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,227224-1,33
Deniz Port. Borç. Araç. Fonu0,028368-0,44
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,083296-0,32
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Inveo Portföy Bir. Değ. Fon2,056522-2,83
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,518841-1,93
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,125236-1,43
Garanti Portföy Bir. Değ. Fon2,724531-1,33
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon1,317095-1,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Yatırım Fonları, Tragger, Altın, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi


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