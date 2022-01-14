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Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyon ocakta pik yapar ama haziran 2023'te tek haneye düşer - Son Dakika

Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyon ocakta pik yapar ama haziran 2023'te tek haneye düşer

14.01.2022 08:16

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyon oranına ilişkin yaptığı açıklamada "Enflasyon ocakta pik yapar ama haziran 2023'te tek hane olur." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta yeni ekonomi modelinden, kur korumalı mevduat uygulamasında gelinen noktaya; planlanan yeni adımlardan ekonomideki beklentilerine kadar bir dizi konuda soruları yanıtladı.

"ARALIK AYININ KAMBURUNU YAŞIYORUZ"

Yıllık enflasyonun kurdaki yükseliş, ücret artışları, yeniden değerleme oranı kapsamında yapılan artışlar gibi etkenlerle ocak ayında pik noktasına ulaşmasını öngördüğünü anlatan Nebati, bu noktada kurun stabil hale gelmesinin ise bir avantaj olduğunu söyledi. Nebati, "Biz şu anda aralık ayının kamburunu taşıyoruz. Yazın gerek gıda fiyatlarındaki gevşeme, ki şu an dünyada bir enflasyon da var, bu ikisinin etkisinin azaldığı bir döneme giriyoruz. Enerji ihtiyacımızın azalması, gıda fiyatlarındaki normalleşmeler bizim artık yeni bir patikaya girdiğimizi gösteren en önemli aylar olacak." dedi.

Bakan Nebati, Merkez Bankası'nın ilk çeyrekte gevşemenin etkisini izleme kararını desteklerken de "Merkez Bankası'nın nasıl karar alacağını bilmiyorum. Benim görüşüm, ocak, şubat ve mart ayını şöyle bir görmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.

"BÜYÜMEYLE İLGİLİ PİYASADAKİ İŞTAHI GÖRÜYORUM"

Nebati, 2022 için büyüme beklentilerinin sorulması üzerine de "İddialı bir şey söylüyorum; büyümeyle ilgili de ben piyasadaki iştahı görüyorum" dedi. Nebati aynı süreçte büyüme için de tek haneli bir rakam öngördüğünü söylerken, "Tek hane olacak zaten de, ben iyi bekliyorum. Türkiye'ye kendi halinde bıraksanız bile 5 büyür." diye ekledi.

"KUR KORUMALIDA MİKTAR 126 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ"

Kur korumalı mevduat uygulamasından çarşamba akşamına kadar yaklaşık 300 bin kişinin yararlandığını anlatan Nebati, "Buradan aldığımız miktar dün gece (Çarşamba) itibarıyla 126 milyar lirayı geçti. Şunu gösteriyor; günde ortalama 10 milyar TL sisteme dahil oluyor. Bunun yaklaşık %15'i DTH'lardan geliyor. TL'den Dövize gidecekler artı, dövizden buraya gelenler var, bu çok önemli ve iyi bir para." dedi.

Benzer yeni enstrümanların da zamanla devreye alınacağını anlatan Nebati, "Bunlar özümsendikten sonra oraya da farklı kanalları geliştirmemiz lazım. Bir enstrümanı tam bitirmeden ikincisiyle ilgili açıklama yaptığınız zaman bir kararsızlık olabiliyor." diye konuştu. Nebati, sisteme giren paraların tekrar dövize dönüşmemesi ya da gereksiz harcanmaması için bir dizi önlem alınacağını söylerken de "Üretim odaklı, proje odaklı destek vereceğiz. Şimdi KGF'yi getiriyoruz mesela. Çalışıyoruz, fazla bir süresi yok. Bitiririz bu ay." dedi.

"SÜPER BONO YOK"

Bakan Nebati'ye mülakatta bir süredir kamuoyunda tartışılan süper bono, KDV düzenlemesi, kamu bankalarının sermayelerinin artırılması gibi konular da soruldu. "Süper bono yok. Öyle bir şey yok. Böyle bir şeyi doğru bulmuyoruz" diyen Nebati, "Bizim sadece ve sadece yapacağımız şey, tedbirler paketinde açıkladığımız alanlarda adımlar atmak." diye ekledi. Bakan Nebati, kamu bankalarının sermayelerinin artırılması ile ilgili çalışmanın da bu ay bitmeden sonuçlanacağını duyurdu.

"DENGELİ BİR DÖNEME GİRİLDİĞİNİ GÖRÜYORUM"

Piyasa faizlerindeki patika ve finansal aktarım mekanizmasında görülen kopukluğa ilişkin de değerlendirmeler yapan Nebati, uyumsuzluğun başlangıçta "Merkez Bankası dayanamayacak, faiz artıracak" söyleminden kaynaklandığını ancak "oluşan güvenle" birlikte bu farkın da kapanmaya başladığını söyledi. Nebati, "Şimdi baktığınız zaman mevduat faiz oranları da Merkez Bankası'na yakınsamaya başladı. Dolayısıyla birbiriyle dengeli bir döneme girildiğini ben görüyorum" ifadesini kullandı.

"SEÇİME TEK HANELİ ENFLASYONLA GİDECEĞİM"

Kurdaki yükselişlerin önlenmesinin ardından Türkiye'nin ekonomideki yeni hedefinin enflasyonla mücadele olduğuna işaret eden Nureddin Nebati, şöyle devam etti: "Şimdi biz enflasyonu çözeceğiz. Ondan sonra 2022 yılı tam bir dönüş, istikrar ve işlerin oturduğu bir yıl olacak. Önümüzdeki yıl bu sohbeti yaparsak, yapacağımız sohbette faizde, enflasyonda ve kurdaki bütün olumlu değişimlerin nasıl gerçekleştirildiğini siz bana soracaksınız. Çünkü enflasyon denilen şey üç günlük bir iş değil ki, faiz oranlarının inmesi, çıkması hızlı bir etki gösterir ama kur ataklarının Türkiye'deki etkisini yadsımak, görmezden gelmek, kur ataklarının bu kadar hızlı etkili olduğunu görmezden gelmek kadar tehlikeli bir şey olabilir mi? Ben seçime tek haneli enflasyonla gideceğim 2023 Haziran ayında."

"CARİ DENGE TERİMİNİ KULLANALIM"

Hazine ve Maliye Bakanı, bakanlık olarak artık "cari açık", "cari fazla" gibi kavramları "literatürden çıkardıklarını" söylerken, bunun gerekçesini de Türkiye ekonomisinin büyüklüğüne bağladı. Nebati, "Bu kadar büyük bir ekonomide 5 milyar dolar fazla vermişsin, 3 milyar dolar açık vermişsin bunun bir karşılığı yok. Onun için arkadaşlara diyorum ki, cari denge terimini kullanalım." dedi.

"KDV'DE SADELEŞTİRMEYİ SAĞLAYACAĞIZ"

Nebati'yle röportajın son gündem maddesi de KDV oranlarıyla ilgili bakanlıkta bir süredir devam eden çalışmalardı. "KDV ile ilgili hakikaten çok heyecanlıyım" diyen Nebati, sadeleştirmenin yalnızca oranlarda değil, sektör içerisindeki farklı oranları da kapsayacağına işaret etti. Nebati, "Vatandaş ne ödediğini bilecek çünkü yüzde 1, 8, 18 gibi farklı oranlar var. Daha önemlisi üretici, imalatçı, satıcılar bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyorlar bunu düzenlemiş olacağız. Üçüncüsü KDV iadeleriyle ilgili sorun yaşıyoruz, 1 ile alıyor 8'le; 18 ile alıyor 8 ile satıyor. Burada da sadeleştirmeyi sağlayacağız." diye konuştu.

YORUMLAR (3)
  • Batuhan Urasoglu: Cevir kazi yanmasin güven olsa zaten bu konuşmalari yapmazsiniz o kadar beyni var insanlarin isler yolundayken insanlardan bu kadar uzaklasmasaydiniz keşke insanlar chp ye oy vermeyi düşünüyorsa buda akpden başka kimse başaramazdi Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Orhan Arslan: Sayın bakanım bunal bir açıklama ALLAH aşkına biz akp li olarak mevzuyu biliyoruz 2023 de seçimi reis alırsa dolar altın düşer enflasyon düşer ama çok da mukembel olmaz ama akp ye oy vermeyen vatandaşlarımız sizin bu açıklamanın firsatcilik olarak bakar çok yanlış çok çok çok yeter artık herşey pahalı dayanamıyoruz kiralar 2500 olmuş 1261 dehil Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • Kamil Toygar : Reis sen direkt seçimi ima etmişsin verdiğin tarihle ya bir kere de şahsi menfaat ve çıkarlarınızı bişeylerin arkasına gizleyerek iş yapmayın vatandaş yemiyor artık çünkü güveni sarstınız dolar 13 TL benzin 14 TL sizde para makam sevdası olduğu sürece kimse inanmaz adam boşuna dememiş İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim diye Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Enflasyon, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyon ocakta pik yapar ama haziran 2023'te tek haneye düşer - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyon ocakta pik yapar ama haziran 2023'te tek haneye düşer - Son Dakika
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