Kabine'de ilk devir teslim gerçekleşti! Yeni Sanayi Bakanı Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı - Son Dakika
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Kabine'de ilk devir teslim gerçekleşti! Yeni Sanayi Bakanı Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı

Kabine'de ilk devir teslim gerçekleşti! Yeni Sanayi Bakanı Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı

04.06.2023 12:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de Sanayi Bakanlığı'na Mehmet Fatih Kacır getirildi. Yeni Bakan Kacır, görevi düzenlenen törenle Mustafa Varank'tan devraldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Çankaya Köşkü'nde düzenlenen basın toplantısında yeni Kabine'nin üyelerini kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 84 doğumlu Mehmet Fatih Kacır'ı getirdi.

GÖREVİ MUSTAFA VARANK'TAN DEVRALDI

Kabine'deki ilk devir teslim töreni bugün gerçekleşirken, yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır kameraların karşısına geçerek görevi Mustafa Varank'tan devraldı.

VARANK: BU BİR TAKIM ÇALIŞMASI

Görevi Kacır'a devreden Varank yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Hükumet sisteminin ilk Kabine'sinde bizlere görev vermiş olması ve 5 yıl boyunca ona yol arkadaşlığı yapmamıza izin verdiği için müteşekkiriz Hayatlar gibi görevler de geçici, bu görevleri sorumlulukları her zaman millete hizmet etme sevdasıyla yaptığınız zaman sonuç alabiliyorsunuz. Bu bir takım çalışması. Bu 5 yıl boyunca bir kısmı bizden önceki bakan arkadaşların başlattığı bir kısmı bizim dönemimizde ilk olarak gündeme gelen, Türkiye'nin otomobilinden, ilk unicorn'a kadar birçok yeniliğe imza attık.

"FATİH BEY'İN BU İŞİ LAYIKIYLA YAPACAĞINA İNANIYORUM"

Çalışmalarımızı ekip arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Biz nasıl görevlerimizi yerine getirdiysek bizden sonraki arkadaşlarımız da yerine getirecek. Mutluluğumuz bizim ekibimizden bir arkadaşımızın göreve gelmesi. Fatih Bey'in bu işi layıkıyla yapacağına yürekten inanıyorum. Fatih'i çok tebrik ediyorum, sizleri saygıyla selamlıyorum."

YENİ BAKAN KACIR: ÇITA ÇOK YÜKSEK BUNUN FARKINDAYIZ

Varank'tan sonra söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise şunları söyledi; "Türkiye Yüzyılı kabinesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak hizmet edecek olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum ve Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin Otomobili 60 yıllık rüya bu dönemde gerçekleşti. İMCE'yi bu dönemde uzaya göndermiş olduk. KOSGEB'in en kapsamlı programlarını bu dönemde başlattık. Milyonlarca gencin katılımıyla TEKNOFEST'leri bu dönemde gerçekleştirdik. Çıta çok yüksek bunun farkındayız ve bilincindeyiz. Sizlerin desteğiyle ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılını gerçekleştirmek için canla başla çalışacağız. Yöneticilerin bazılarına girdiği yerden başı dik ve alnı açık ayrılmak nasip olur. Mustafa Varank bu şekilde ayrılıyor buradan. Bizlere de Allah bu şekilde buradan çıkmayı nasip etsin. Bizim hakkımız sizlere sonuna kadar helal olsun. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum."

MEHMET FATİH KACIR KİMDİR?

1984'te İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Endüstri Mühendisliği'nden mezun oldu. 1 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Kararıyla Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına atandı. Bakanlıkta, Milli Teknoloji Hamlesi ve stratejik dönüşüm politikalarından sorumlu olarak görevini sürdüren Kacır, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Türkiye Uzay Ajansı çalışmalarının koordinasyonunu yürüttü. Çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Mehmet Fatih Kacır, evli ve 2 çocuk babası.

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Son Dakika Ekonomi Kabine'de ilk devir teslim gerçekleşti! Yeni Sanayi Bakanı Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kabine'de ilk devir teslim gerçekleşti! Yeni Sanayi Bakanı Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı - Son Dakika
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