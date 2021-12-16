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Son dakika: Merkez Bankası'ndan indirim! Faizi yüzde 14'e çekti - Son Dakika

Son dakika: Merkez Bankası'ndan indirim! Faizi yüzde 14'e çekti

16.12.2021 14:00

Son dakika: Merkez Bankası eylül ayında başladığı seri faiz indirimlerine devam ediyor. Yılın son faiz kararını açıklayan Merkez, 100 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14'e indirdi. Böylece son 4 ayda 500 baz puanlık indirim yapılmış oldu.

Merkez Bankası eylül ayında yüzde 19'da olan faizi seri bir şekilde indirmeye devam ediyor. Eylülde 100 baz puanlık indirim yapan Merkez, ekim ayında 200 baz puan, kasım ayında ise 100 baz puan indirim yapmıştı. Bu ay da indirim kararı alan Merkez Bankası, 100 baz puanlık bir indirim daha yaparak politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14'e indirdi. Merkez'den yapılan açıklamada, " Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'den yüzde 14'e indirilmesine karar vermiştir." denildi.

4 AYDA 500 BAZ PUANLIK İNDİRİM

Naci Ağbal'ın yerine göreve getirilen Şahap Kavcıoğlu yönetimindeki Merkez Bankası, eylül ayından itibaren seri bir faiz indirimine gitti. Kavcıoğlu başkanlığındaki Merkez Bankası son 4 ayda 500 baz puanlık bir faiz indirimine gitti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Salgında yeni varyantlar nedeniyle kapanma tedbirlerinin ve seyahat kısıtlamalarının yeniden başlaması, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizlikleri artırmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

"CARİ DENGENİN 2022 YILINDA FAZLA VERMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR"

Milli gelir verileri ve öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. İhracattaki artış eğiliminin güçlenmesiyle cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından takip edilmektedir.

"KARARLARIN ETKİLERİ 2022'NİN İLK ÇEYREĞİNDE YAKINDAN TAKİP EDİLECEK"

Enflasyonda Kasım ayında gözlenen yükselişte; döviz kuru gelişmeleri, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir.

"MERKEZ, ELİNDEKİ TÜM ARAÇLARI KARARLILIKLA KULLANMAYA DEVAM EDECEK"

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir."

Son dakika: Merkez Bankası'ndan indirim! Faizi yüzde 14'e çekti

Merkez Bankası, Eylül, Kasım, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası'ndan indirim! Faizi yüzde 14'e çekti - Son Dakika Ekonomi


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