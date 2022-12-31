Milli Piyango yılbaşı çekilişi sona erdi! İşte 200 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlar - Son Dakika
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Milli Piyango yılbaşı çekilişi sona erdi! İşte 200 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlar

31.12.2022 23:40

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde heyecan bitti. 200 milyon liralık büyük ikramiye "6530303" numaralı biletin oldu. Büyük ikramiye Giresun Merkez, İstanbul Şişli, Bursa Osmangazi ve online olarak alınan 4 çeyrek bilete çıktı. Talihliler 50'şer milyon liralık ikramiyenin sahibi olacak. Amorti rakamları ise "0", "6" oldu.

Milli Piyango'nun 12.30'da başlayan çekilişleri tamamlandı. Kanal D ekranlarında canlı olarak yayınlanan büyük ikramiye ve amorti çekilişlerinin ardından heyecan sona erdi.

AMORTİ RAKAMLARI

İlk olarak amorti rakamları çekildi. Buna göre amorti isabet eden numaralar "0" ve "6" oldu. Biletinin son rakamları "0" ve "6" olanlar verdikleri parayı geri alacak.

BÜYÜK İKRAMİYE

Daha sonra 200 milyon liralık büyük ikramiye için çekiliş yapıldı. İlk "1966307" rakamları çıkarken, bu numaralı biletin satılmaması nedeniyle "dağıtım garantili" olan çekiliş yeniden yapıldı. İkinci kez yapılan çekilişte büyük ikramiye "6530303" numaralı bilete isabet etti.

TALİHLİLER NEREDE YAŞIYOR?

200 milyon liralık büyük ikramiye 4 çeyrek bilete isabet etti. İkramiye Giresun Merkez, İstanbul Şişli, Bursa Osmangazi ve online olarak alınan bilete isabet etti. 4 talihli 200 milyon liralık ikramiyeyi bölüşecek. Kişi başı 50'şer milyon lira verilecek.

Ayrıntılar geliyor...

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milli Piyango yılbaşı çekilişi sona erdi! İşte 200 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sona erdi! İşte 200 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlar - Son Dakika
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