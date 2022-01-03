Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralıkta TÜFE aylık %13,58, yıllık %36,08 arttı. Aralık ayında 12 aylık TÜFE ise %19,60 oldu. Buna göre, ocak ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %19,60 oldu.
Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.315 lira
Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.435 lira
Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.554 lira
Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.674 lira
Eski kira: 1.500 lira -Yeni kira: 1.794 lira
Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.913 lira
Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 2.033 lira
Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.152 lira
Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.272 lira
Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.392 lira
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: Ocak ayında kiralara en fazla yüzde 19,60 oranında zam yapılabilecek - Son Dakika Ekonomi