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Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı - Son Dakika

Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı

11.10.2021 10:33

Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik rakamlarını paylaştı. Buna verilere göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 11 bin kişi arttı. Böylece Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 965 kişiye çıktı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %12,1 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI %45 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 14 bin kişi azalarak 28 milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %45,0 oldu.

Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %51.2

İşgücü 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi azalarak 32 milyon 671 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %51,2 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %22,7

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla %32,6 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %42,2 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAMIN %55'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE

Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 26 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 83 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 341 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %17,2'si tarım, %21,5'i sanayi, %6,3'ü inşaat, %55'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI %22 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak %22,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,2 olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI %12, İSTİHDAM ORANI %46,2 OLDU

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,0 puan azalarak %12,0 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 75 bin kişi azalarak 4 milyon 19 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,4 puan artarak %46,2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 975 bin kişi artarak 29 milyon 481 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan artarak %52,5 oldu. İşgücüne katılan sayısı 1 milyon 900 bin kişi artarak 33 milyon 500 bin kişi olarak gerçekleşti.

Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu

TARIM DIŞI SEKTÖRDE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %18.7 OLDU

Ağustos ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan azalarak %31,4 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan azalarak %18,7 oldu.

Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı

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Son Dakika Ekonomi Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı - Son Dakika
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