Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet - Son Dakika
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Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet

18.08.2022 18:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti esnasında, savaş sebebiyle tahrip olan altyapının tekrar inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylardır Rusya'nın işgali altında olan ve çok sayıda bombardıman sonucu altyapısı tahrip olan Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirdi. Uçakla ilk önce Polonya'ya inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kara yoluyla Lviv'e geçerek buradaki Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet

TAHRİP OLAN ALTYAPININ YENİDEN İNŞASI İÇİN İMZALAR ATILDI

Görüşme sonrası Zelenski, "Erdoğan'ın ziyareti bize desteğinin güçlü bir göstergesi" ifadelerini kullandı. Öte yandan yapılan görüşme sonrası Türkiye ve Ukrayna arasında bir takım anlaşmalar imzalandı.

Bunlardan bir tanesi de ülkenin savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan anlaşma oldu. Söz konu su anlaşma, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından imza altına alındı.

Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet

GÖREV GÜCÜ OLUŞTURULACAK

Anlaşmayla iki ülke arasında Ukrayna'nın yeniden inşası için bir görev gücü oluşturulacak. Görev gücü ile Ukrayna'da yollar, köprüler, su ve elektrik altyapısı, hastane ve okul gibi sosyal ve ekonomik önemi haiz tesislerin yeniden inşası için çalışmalar birlikte koordine edilecek.

3'LÜ ZİRVE 40 DAKİKA SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Potoçki Sarayı'nda bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldığı basına kapalı görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

UKRAYNA ZİYARETİNDE ERDOĞAN'A EŞLİK EDENLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik etti.

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Ukrayna, Türkiye, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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