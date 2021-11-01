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Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak - Son Dakika

Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak

01.11.2021 12:16

Son dakika gelişmelerine göre, Erdoğan ve Joe Biden'ın Roma'daki görüşmesinden sonra önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetlerinin, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı birkaç ay içinde Washington'da gerçekleştireceği duyuruldu.

G20 Liderler Zirvesi için hafta sonu Roma'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Hem liderler hem de heyetler, iki ülke arasındaki birçok konuya ilişkin değerlendirmeler yaptı.

İKİNCİ TOPLANTI ABD'DE YAPILACAK

Roma'daki görüşmeler sonrasında bugün Milli Savunma Bakanlığındaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bilgilendirme toplantısında gazetecilerin soruları da yanıtlandı.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, görüşmelere ilişkin yaptıkları açıklamada, "F-35 konusunda ilk toplantı yapıldı. Her iki taraf bakış açılarını ve kendi pozisyonlarını ortaya koydular. Birkaç ay içinde de ikinci toplantının Washington'da yapılması planlanıyor." ifadelerine yer verdi.

"TSK, NEREDE İHTİYAÇ VARSA TEDBİRİNİ ALIYOR"

Güvenlik kaynakları, Suriye'ye olası operasyon hakkında ise şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın da defalarca ifade ettiği gibi halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini için ihtiyaç olan yer ve zamanda gerekenler yapıldı, yapılır. Dönem dönem bu bölgelerde teröristlerin saldırı ve sızma girişimleri oluyor. Buna karşı da her türlü tedbir şu anda alınıyor. Bu kapsamda da TSK, nerede ihtiyaç varsa oraya birlik kaydırmak suretiyle gerekli tedbirleri alıyor."

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak - Son Dakika Ekonomi


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