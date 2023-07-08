Yaşlı ve engelli aylıklarına zam geldi

Memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükseldi" dedi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM

Dün de TBMM'de komisyondan geçen kanun teklifiyle en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseldi. Memur maaşlarına yüzde 17.55 oranına enflasyon farkına ek 8 bin liralık da seyyanen zam yapıldı. Diğer yandan emekli maaşlarına ise yüzde 25 oranında zam kararı alındı.