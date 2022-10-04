Çiftçiler ve aileler için müjde! Destek paketleri açıklandı - Son Dakika
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Çiftçiler ve aileler için müjde! Destek paketleri açıklandı

04.10.2022 16:17

Dar gelirliye destek paketleri birer birer açıklanıyor. Çiftçiden öğrenciye kadar halkın büyük bir bölümünü kapsayan destek paketleri arasında bu yıl ilk kez verilecek olan anaokulu yardımları da bulunuyor. Dar gelirli ailelere destek tutarı bin 250 liraya yükseltilirken çiftçilere yönelik yapılan mazot desteği de 68 liradan 250 liraya çıkarıldı.

Son günlerde gündemi en çok meşgul eden konular EYT ve sosyal konut projeleri oldu. Diğer yandan ardı ardına halkın büyük bir bölümü ilgilendiren destek paketleri açıklandı.

ANAOKULU DESTEĞİ İLK KEZ BU YIL UYGULANACAK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yaptığı açıklamada bu yıl ilk kez uygulanacak olan ve 1 milyon öğrenciyi kapsayan destek paketinden bahsetti. Bakan Yanık; "Bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız. Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli" dedi. İhtiyaç sahibi aileler çocuklarını anaokuluna kaydettirerek yardımdan faydalanabilecek.

AİLE DESTEK PAKETLERİ YÜKSELTİLDİ

Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketine ilişkin detaylarda ortaya çıktı. Buna göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı daha fazla sayıda vatandaşın ulaşabilmek için bütçelerini15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek genişlettiler. Bakan Yanık konuyla bir konuşmasında 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL'ye yükseltiyoruz. Ayrıca, 'Çocuk Destek Bileşeni' ismiyle yeni bir destek programa dahil edilerek sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlamanın yolu açıldı." sözlerini kullandı.

ENERJİ TÜKETİM DESTEKLERİ ŞU ŞEKİLDE:

Ailelerin enerji tüketimlerine yardımcı olmak adına da pek çok destek açıklandı.1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (108 TL), 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (144 TL), 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (180 TL) ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (216 TL) olmak üzere düzenlendi. Öte yandan yıllık 415 TL ile 1.150 TL arasında ilden ile değişkenlik gösteren doğalgaz destek yardım tutarı 900 TL ile 2.500 TL arasında olacak şekilde artırıldı.

ÇİFTÇİNİN MERAKLA BEKLEDİĞİ MAZOT GÜBRE DESTEĞİ AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi mazot ve gübre desteği artışlarını"Özellikle gübre ve mazot desteği konusunda, 2022 ürünü ile ilgili, 68 lira olan mazot desteğimiz 250 lira olacak. 8 lira olan gübre desteğimiz 21 lira olacak. Daha önce 76 lira olan dekar başı desteğimiz 271 lira gibi bir düzeye çıkmış olacak. Yüzde 256'lık, yaklaşık 3,5 kat artış hayırlı uğurlu olsun. Çiftçimize helali hoş olsun" sözleri ile ilan etmişti.

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