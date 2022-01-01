Sosyal medya elektrik zammını konuşuyor! İşte gelen tepkiler

Türkiye, 2022'ye elektrik ve doğal gaz için yapılan yeni zamlarla girdi. Yeni yılla birlikte elektrik faturalarında kademeli tarife sistemine geçilirken, elektrik faturalarının iki tarifeye ayrıldığı sistemde, fiyatlara yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Öte yandan doğal gazda ise konutlarda kullanılana yüzde 25, büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanana yüzde 50, elektrik üretim amaçlı kullanılana ise yüzde 15 zam yapıldı.

ELEKTRİKTE KADEMELİ TARİFE

Elektrikte verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçişle 1 Ocak'tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacak. Yapılan hesaplamaya göre, mesken abonelerinde aylık 150 kilovatsaate kadar olan 1. kademedeki tüketim miktarları için nihai fiyatlar yüzde 50 artacak, 150 kilovatsaatin üzerindeki 2. kademe tarifesi de 1. kademeye göre yüzde 50 fazla olacak.

Yapılan zamların ardından vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepkisini gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları...