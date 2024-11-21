Sosyal Medya ve İş Dünyası Toplantısı

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası'nın medya meslek komitesi organizasyonuyla gerçekleştirdiği toplantıda, sosyal medyanın iş dünyasına etkileri konuşuldu.

Ankara Ticaret Odası'nın medya meslek komitesi organizasyonuyla gerçekleştirdiği toplantıda, sosyal medyanın iş dünyasına etkileri, dijital platformların ticari faaliyetlerdeki rolü, güvenli içerik üretimi ve paylaşımı, KOBİ'lerin sosyal medya araçlarıyla büyüme imkanları gibi konular ele alındı. Ankara Ticaret Odası'nın 14 No'lu Medya Meslek Komitesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen "Kamu Politikaları ve Dijital Platformların Ticaret Hayatına Etkileri Sektörel İstişare Toplantısı" ATO'nun Duatepe Salonu'nda yapıldı.

"Sosyal medya, günümüzde ticaret platformları haline geldi"

21 Kasım 2024- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, sosyal medya platformlarının işlerini büyütmek ve geliştirmek isteyen işletmeler için cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, "Sosyal medya, günümüzün ticaret platformları haline geldi. Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya araçları arasında yer alan TikTok'taki işletme sayısının 10 bini aştığı ve bu işletmelerin yaklaşık yüzde 96'sını KOBİ'lerin oluşturduğu ifade ediliyor" diye konuştu.

ATO Başkanı Gürsel Baran, ByteDance/TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye Bölge Başkanı M. Fatih Kafadar, TikTok Türkiye, Orta ve Güney Asya Küresel İş Çözümleri Lideri Barış Aldanmaz, ATO Komite ve Meclis üyeleri ile sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, sosyal medyanın iş dünyasına etkileri, dijital platformların ticari faaliyetlerdeki rolü, güvenli içerik üretimi ve paylaşımı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) sosyal medya araçlarıyla büyüme imkanları gibi konular ele alındı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, toplantıda yaptığı konuşmada sosyal medya ve dijitalleşme sürecinin sosyal ve ekonomik gelişmelere zemin hazırladığını belirterek, ticaret, satış ve pazarlama açısından da fırsatları beraberinde getirdiğini söyledi. Baran, "İnsanlar için vakit geçirme ve eğlence kaynağı olan sosyal medya son birkaç yılda, işlerini büyütmek isteyen işletmeler için bir cazibe merkezi. Sosyal medya, günümüzün ticaret platformları haline geldi. Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya araçları arasında yer alan TikTok'taki işletme sayısının 10 bini aştığı ve bu işletmelerin yaklaşık yüzde 96'sını KOBİ'lerin oluşturduğu ifade ediliyor" açıklamasında bulundu.

"Dünya nüfusunun yarısından fazlası sosyal medya kullanıyor"

Sosyal medya platformlarının artık hayatın önemli bir parçası durumuna geldiğini kaydeden Baran, "8 milyarlık dünya nüfusunun, yaklaşık 5 milyarı, yani yarısından fazlası sosyal medya kullanıyor. Bugün yetkililerini konuk ettiğimiz TikTok ise Facebook, Youtube ve Instagram'dan sonra en çok kullanılan sosyal medya platformu. Ülkemizde TikTok'a duyulan ilgi ve kullanım çok daha fazla. TikTok, Youtube ve Instagram'ın ardından en çok kullanılan üçüncü platform durumunda. Türkiye'de yaklaşık 38 milyon kişinin TikTok kullanıcısı olduğu belirtiliyor. İstatistiklere göre, sosyal medya kullanıcılarının, günlük yaklaşık 2 saat 23 dakikası sosyal medyada geçiyor. Bu veri, bizim ülkemizde biraz daha yüksek" ifadelerini kullandı. - ANKARA