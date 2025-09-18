Su Farkındalığı Festivali Gerçekleştirildi

QNB Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürüttüğü "Su ile Hayata" projesi kapsamında Su Farkındalığı Festivali gerçekleştirdi.

İstanbul Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte 200'den fazla çocuk, suyun döngüsünü, tasarruf yöntemlerini ve doğa için önemini atölyeler ve sahne gösterileriyle deneyimledi.

Festival, QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ev sahipliğinde, QNB Türkiye Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yeliz Ataay Arıkök, UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Meral Mungan Arda, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ve oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Katılımcılar, atölyeleri ziyaret ederek su tasarrufu konusunda pratik bilgiler edinirken, çocuklar da "Su Filtreleme", "Suyun Serüveni", "Doğal Çanta Boyama", "Deniz Atıklarından Sanat" ve "Biyoçeşitlilik Yer Oyunu" gibi etkinliklerde uygulamalı deneyimler yaşadı.

Proje 3 bin 600'den fazla çocuğa ulaştı

QNB Türkiye, 2015 yılında kurduğu "Minik Eller Büyük Hayaller" sosyal sorumluluk platformuyla bugüne kadar 720 binden fazla çocuğun hayallerine ilham verdi.

Platformun çevresel sürdürülebilirlik alanındaki güçlü uygulamalarından "Su ile Hayata", 7-14 yaş arası çocuklarda suyun değeri ve tasarrufuyla çevresel farkındalık konularında bilinç geliştirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Afyon'dan Trabzon'a, İzmir'den Diyarbakır'a uzanan eğitimlerle çocuklar, yağmur suyu hasadı, su filtreleme, su döngüsü ve evde tasarruf yöntemlerini birebir deneyimledi.

Bugüne kadar 69 gönüllü eğitmenle 20 şehirden 3 bin 600'den fazla çocuğa ulaşılan proje, saha eğitimleri, Sevgi Evleri'nde düzenlenen özel oturumlar ve dijital içeriklerle öğrenme deneyimini sürekli kılıyor.

"Net Sıfır" hedefine 2050 yılına kadar ulaşma taahhüdü veren QNB Türkiye'nin bu vizyonu, emisyonların azaltılmasının yanı sıra düşük karbonlu yatırımların desteklenmesini, yeşil ekonomiye geçişin hızlandırılmasını ve şeffaf raporlamayı kapsıyor.

Su Farkındalığı Festivali, bu stratejinin çocuklarla buluşan somut örneklerinden biri olarak erken yaşta kazanılan su bilincinin hem bireysel alışkanlıklara hem de toplumun iklim direncine katkı sağlamasını hedefliyor.

"Biliyoruz ki suyun geleceği, bilinçli nesillerin ellerinde"

Etkinlikte açıklamada bulunan QNB Türkiye Genel Müdürü Tan, hayata geçirdikleri Su ile Hayata projesinin sürdürülebilirlik vizyonlarının somut adımlarından biri olduğunu belirtti.

Düzenledikleri festivalle çocuklara keyifli bir gün yaşatmanın yanı sıra toplumsal ölçekte su farkındalığının önemine dikkati çekmeyi amaçladıklarını aktaran Tan, şunları kaydetti:

"Çünkü biliyoruz ki suyun geleceği, bilinçli nesillerin ellerinde. Çocuklara erken yaşta kazandırılan bu bilinç, onların merakını, yaratıcılığını ve sorumluluk duygusunu beslerken aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerimizin ve Net Sıfır vizyonumuzun da en güçlü destekçilerinden bir tanesi oluyor. QNB Türkiye olarak 'Su ile Hayata' projesini sürdürürken, daha fazla çocuğa ulaşmaya ve geleceğimiz için suya saygı duyan nesiller yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

"Güçlü bir adım attık"

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Caldu da bu projeyle çocukların suyun değerini erken yaşta kavramasını sağladıklarını ve sürdürülebilir bir gelecek için güçlü bir adım attıklarını söyledi.

Çocuklara kazandırılan her alışkanlığın, yarının toplumunu şekillendireceğini dile getiren Caldu, "Bugün ulaştığımız binlerce çocuk, yarın hem ailelerine hem de çevrelerine ilham olacak. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, projemizde su farkındalığını yalnızca çocuklarla sınırlı bırakmayıp aileleri, okulları ve yerel yönetimleri kapsayan, kalıcı bir toplumsal dönüşüm hareketi haline getirmek." değerlendirmesinde bulundu.

UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Arda ise çocuklarda erken yaşta kazanılan su bilincinin, sadece bireysel alışkanlıkları değil, aynı zamanda toplumun iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını güçlendirdiğini söyledi.

Su ile Hayata projesi ile hedeflerinin, geleceğin karar vericilerini şimdiden suyun değerini bilen, sürdürülebilirlik anlayışını içselleştiren bireyler olarak yetiştirmek olduğuna dikkati çeken Arda, "UNDP olarak, QNB Türkiye ve Habitat Derneği ile işbirliğimiz sayesinde bu farkındalığı Türkiye'nin dört bir yanında binlerce çocuğa ulaştırmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Suyu "hayatın özü" olarak niteleyen oyuncu Urgancıoğlu ise sözlerine şöyle devam etti:

"Suyun yokluğu, yaşamın ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatıyor. Dünyada pek çok çocuk temiz suya erişemezken, çoğu zaman musluktan akması doğal kabul ediliyor. Oysa suyu kaybettiğimizde geri kazanabileceğimiz bir B planımız yok. Bu nedenle musluğu kapatmak, tabağımızda yemek bırakmamak ya da yağmur suyunu değerlendirmek gibi küçük görünen alışkanlıklar, aslında geleceğimizi koruyan büyük adımlar."