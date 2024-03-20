Şubatta Trafiğe 193 Bin 600 Araç Kaydedildi

Trafiğe şubatta 193 bin 600 aracın kaydı yapılırken 2 bin 382 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki araç sayısı şubatta 191 bin 218 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 77,6 artarak 193 bin 600'e yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 55,7 artışla 2 bin 382'ye çıktı. Böylece trafikteki taşıt sayısı, şubatta 191 bin 218 artış kaydetti.
Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,7'sini motosiklet, yüzde 39,7'sini otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre ise yüzde 9,3 azaldı.
Bu azalış özel amaçlı taşıtta yüzde 38, kamyonette yüzde 32,2, otomobilde yüzde 32,1, minibüste yüzde 24,1, kamyonda yüzde 22,6 ve otobüste yüzde 15,7 olarak gerçekleşirken traktörde yüzde 59,4, motosiklette yüzde 40,5 artış oldu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıtların şubatta yıllık değişimlerine bakıldığında, motosiklette yüzde 130,4, minibüste yüzde 110,1, otobüste yüzde 65,8, otomobilde yüzde 63,8, özel amaçlı taşıtta yüzde 38,1, kamyonda yüzde 29,2, kamyonette 24,7 ve traktörde 16,4 artış görüldü.
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 29,1 milyonu geçti
Trafiğe kayıtlı araç sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 26 milyon 748 bin 508'den 29 milyon 142 bin 942'ye yükseldi.
Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,9'unu otomobil, yüzde 17,9'unu motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Devri yapılan araçlar
Devri yapılan toplam 847 bin 861 taşıtın yüzde 67,6'sı otomobil, yüzde 15,5'i kamyonet, yüzde 8,8'i motosiklet, yüzde 3,1'i traktör, yüzde 2,4'ü kamyon, yüzde 1,8'i minibüs, yüzde 0,6'sı otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıt olarak kayıtlara geçti.
Şubatta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,9'u Renault, yüzde 10,3'ü Fiat, yüzde 7,5'i Chery, yüzde 7,2'si Toyota, yüzde 5,7'si Volkswagen, yüzde 5,7'si Hyundai, yüzde 5'i Peugout, yüzde 4,9'u Dacia, yüzde 4,9'u Skoda yüzde 4,3'ü Opel, yüzde 4,1'i Citroen, yüzde 3,6'sı Mercedes Benz, yüzde 3,3'ü Ford, yüzde 2,9'u Nissan, yüzde 2'si MG, yüzde 2'si Honda, yüzde 1,8'i Audi, yüzde 1,7'si Kia, yüzde 1,6'sı BMW, yüzde 1,1'i Volvo, yüzde 7,4'ü diğer markalardan oluştu.
Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 190 bin 173 otomobilin yüzde 66,5'i benzinli, yüzde 12,8'i dizel, yüzde 12,6'sı hibrit, yüzde 6,8'i elektrikli ve yüzde 1,3'ü LPG yakıtlı olarak kaydedildi. Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 410 bin 282 otomobilin ise yüzde 35,4'ünün dizel, yüzde 33,1'inin LPG yakıtlı, yüzde 29,1'inin benzinli, yüzde 1,6'sının hibrit ve yüzde 0,6'sının elektrikli olduğu belirlendi. Otomobillerin yüzde 0,2'inin ise yakıt türü bilinmiyor.
Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 30,3'ünün 1300 ve altı, yüzde 23,4'ünün 1401-1500, yüzde 20'sinin 1301-1400, yüzde 12,6'sının 1501-1600, yüzde 6,2'sinin 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.
Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 39,3'ü gri, yüzde 25,2'si beyaz, yüzde 12,2'si mavi, yüzde 11,8'i siyah, yüzde 6,4'ü kırmızı, yüzde 2,5'i yeşil, yüzde 1,2'si turuncu, yüzde 0,6'sı mor ve yüzde 0,4'ü kahverengi araçlar oldu.
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