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Süper hızlı tren ile İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek - Son Dakika

Süper hızlı tren ile İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek

Son Güncelleme: 23.10.2023 13:06

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 2028 yılına kadar projeye başlanacağını belirten Uraloğlu, İstanbul-Ankara arasının 80 dakikaya ineceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Ankara- İstanbul Süper Hızlı Tren projesiyle ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, projeye 2028 yılına kadar başlanacağını söyledi. Projenin hayata geçmesiyle bereber iki şehir arası 80 dakika sürecek.

"DEMİRYOLLARINDA DAHA FAZLA BİR ŞEYLER YAPMALIYIZ"

Demiryolu yatırımlarının artırılması gerektiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "AK Parti hükümetlerimiz döneminde güzel işler yaptık. Vatandaşımızın teveccühünü kazandık. Türkiye'nin ilk etaptaki karayolu ihtiyacını karşıladık. Hala ihtiyaç elbette var. Ancak demiryolları tarafında güzel işler yaptık 14 bin kilometreye çıkardık. 2 bin 250 kilometre yeni hat yaptık. Gelecek projeksiyonunda 2028'e kadar neler yapabileceklerimizi tasarladık. Sıfır emisyon noktasında da demiryolu taşıması çok daha önemlidir. Demiryollarında daha fazla bir şeyler yapmalıyız." dedi.

"ANKARA'DAN İSTANBUL'A 80 DAKİKADA GELİNECEK"

Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren projesine 2028 yılında başlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, "2028'e doğru neler olacak, Ankara İzmir Yüksek Hızlı Trenin açıldığını göreceğiz. Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep Hızlı Trenin açıldığını göreceğiz. Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni'ne başlamış olacağız. 2030'u belki biraz geçebilir. 12 ilimiz YHT'den yararlanabiliyor. Süper Hızlı Tren ile Ankara'dan İstanbul'a 80 dakikada gelinecek." ifadelerini kullandı.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NE DEMİRYOLU PROJESİ

Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul yükünü alan raylı sistem Marmaray 1 milyarın üzerinde yolcu taşıdı. Bu haliyle bile yetmiyor. Gebze'den başlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya gidecek bir güzergah olacak. 2028'e kadar bitecek."

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Son Dakika Ekonomi Süper hızlı tren ile İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper hızlı tren ile İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek - Son Dakika
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