Süt sektörü temsilcileri "Dünya Süt Günü" etkinliğinde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Süt sektörü temsilcileri "Dünya Süt Günü" etkinliğinde buluştu

01.06.2022 12:53
Süt sektörü temsilcileri "Dünya Süt Günü" etkinliğinde buluştu

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, süt yem paritesinin 1,3'ün altına düşmemesi için fiyat oluşturucuları bilinçlendirdiklerini belirtti.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, süt yem paritesinin 1,3'ün altına düşmemesi için fiyat oluşturucuları bilinçlendirdiklerini belirtti.

Kılıç, Ulusal Süt Konseyi tarafından "Dünya Süt Günü" dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Süt üretiminin öncelikle ihracata yönelik değil, ülkede tüketiminin artırılmasına yönelik olması gerektiğinin altını çizen Kılıç, süt ve hayvansal ürün üreticilerinin yanında durulmasının önemine işaret etti.

Kılıç, son zamanlarda dünyada yaşanan gelişmelerden dolayı artan maliyetlerin süt üreticilerine zor zamanlar yaşattığını belirterek "Süt yem paritesinin 1,5 olması en iyisidir, olmadı en kötüsü 1,3'tür, bunun altına düşmemesi için fiyat oluşturanları bu manada ciddi bir şekilde bilinçlendirme görevimizi yaptık. Şu anda fena değil. Bir grubun sadece emek verip ama karşılığını alamadığı, ezildiği bir süreci hükümetlerimiz döneminde yaşatmamaya çalıştık, bundan sonra da yaşatmayacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil de sütün çocukların ve gençlerin beslenmesinde önemli bir yer tuttuğunu, yeri doldurulamayacak bir gıda maddesi olduğunu söyledi.

Tarımda önceliklerinin üretimde sürdürebilirlik ve verimlilik olduğuna dikkati çeken Pakdil, "Çiftçinin ve yetiştiricinin sektörde devamlılığını sağlamaya yönelik bir hesap yapılacak. Çiftçimizin ve yetiştiricimizin eline geçmesi gerekene bir de refah payı ilave edilip dikkate alınarak ürünlerin değerlendirilmesi sağlanacak. Eğer ürünün piyasadaki fiyatı çiftçimizin eline geçmesi gereken paranın daha altında bir rakam ise bu farkın fark ödemesi şeklinde sağlanması olacak. Kimsenin zarar edeceğim endişesi olmayacak." ifadelerini kullandı.

Pakdil, hayvan sağlığı ve sürü yönetiminin sektör için çok önemli olduğuna işaret ederek bu hizmetlerin daha etkili ve verimli şekilde yürütülmesi için çalışmalarının başladığını kaydetti.

Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanı Harun Çallı, Türkiye'de yıllık yaklaşık 23 milyon ton süt üretildiğinin altını çizerek süt sektörünün kırsal ekonomisinde önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

Ülkenin çiğ süt üretiminde dünyada önemli bir yerde olduğuna işaret eden Çallı, geçen yıl süt ve süt ürünleri ihracatında ilk kez 500 milyon dolar seviyesinin aşıldığını anımsattı. Çallı, etkinlik kapsamında süt üretiminin daha kaliteli ve katma değeri yüksek hale nasıl getirileceğinin konuşulması gerektiğini anlattı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yeni gelişen bir programından dolayı etkinliğe katılamadı.

Süt sektörü temsilcileri Dünya Süt Günü etkinliğinde buluştu
Süt sektörü temsilcileri Dünya Süt Günü etkinliğinde buluştu
Süt sektörü temsilcileri Dünya Süt Günü etkinliğinde buluştu
Süt sektörü temsilcileri Dünya Süt Günü etkinliğinde buluştu
Süt sektörü temsilcileri Dünya Süt Günü etkinliğinde buluştu

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Harf oyunlarıyla PKK'yı PYD, YPG yaparak veya başka isimlerle gizleyerek meşrulaştırmaya çalışanlar, bizi değil kendilerini... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Harf oyunlarıyla PKK'yı PYD, YPG yaparak veya başka isimlerle gizleyerek meşrulaştırmaya çalışanlar, bizi değil kendilerini... Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Pakdil: 'Kimsenin 'zarar edeceğim' endişesi olmayacak' Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Pakdil: 'Kimsenin 'zarar edeceğim' endişesi olmayacak'
Kaynak: AA

Dünya Süt Günü, Yunus Kılıç, Tarım, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Süt sektörü temsilcileri 'Dünya Süt Günü' etkinliğinde buluştu - Son Dakika


Son Dakika
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:29 Kanguru saldırısına uğrayan adam zor kurtuldu! O anlar kameralara böyle yansıdı
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:19 Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'un Trabzonspor sözlerine tepki: Kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için yapılan bir algı olarak da değerlendirilebilir
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:11 Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler: Tarihten hiç mi ders almıyorsun? Türkiye ile dans etme!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak...
13:49 Erdoğan, Suriye'de düzenlenecek askeri harekattaki hedefi açıkladı: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz
13:13 Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sordu: 2023'te Cumhurbaşkanı olmaya yüreğin var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 14:41:04. #1.11#
SON DAKİKA: Süt sektörü temsilcileri "Dünya Süt Günü" etkinliğinde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement