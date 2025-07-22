SYS Grup, IDEF 2025'te Yeni Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika
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Ekonomi

SYS Grup, IDEF 2025'te Yeni Ürünlerini Tanıttı

22.07.2025 14:54
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Samsun Yurt Savunma, IDEF 2025'te yedi platformda yeni savunma ürünlerini sergiledi.

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), bütünleşik ekosisteminin ortaya çıkardığı ürünleri, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'ndaki (IDEF 2025) yedi farklı platformda tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SYS Grup; CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS markalarıyla geliştirdiği bütünleşik ekosisteminin ortaya çıkardığı ürünleri, Türk savunma sanayinin platform üreticileriyle buluşturdu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

SYS Grup'un mühendislik gücüyle geliştirilen savunma sistemleri, IDEF 2025'te yedi farklı zırhlı kara ve deniz platformuna entegre edilmiş şekilde sergileniyor.

Türk savunma sanayinin öncü araç üreticileriyle kurulan stratejik işbirlikleri sayesinde, grup markaları olan CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS'in çözümleri farklı görev profillerine hizmet eden sistemlerle sahada yer buluyor.

Fuarda, Türk savunma sanayinde rol alan şirket ve kurumlar, uluslararası katılımcılar; üretip geliştirdikleri modern güvenlik çözümlerini karar vericiler ve sektör profesyonellerinin beğenisine sundu.

Türk savunma sanayinin uluslararası alanda "ateşli silahlar" kategorisindeki temsilcisi konumundaki SYS Grup, CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS markalarıyla inşa ettiği birbirini tamamlayan bütünleşik ekosistem gücü ve bunun sonucunda ortaya çıkan örneklerle fuardaki yerini aldı.

Nurol Makina üretimi NMS YÖRÜK 4x4 taktik aracında, TRAKON 30 uzaktan komutalı silah sistemi ve VENOM LR orta kalibre top yer alırken, FNSS tarafından geliştirilen ZAHA Amfibi Zırhlı Hücum Aracı ve PARS platformlarında VENOM LR ve CANiK M2 QCB sistemleri tercih edildi.

Elektroland tarafından üretilen HANÇER insansız kara aracı, TRAKON LITE ve CANiK M2 QCB sistemleriyle, Sefine ve ASELSAN işbirliğiyle geliştirilen MARLIN silahlı insansız deniz aracı, deniz tipi TRAKON 30 ve VENOM LR sistemleriyle ziyaretçilerin karşısına çıktı. Yine Azerbaycan milli katılım stant alanında ise CANiK M2 QCB yerini aldı.

ZTR'nin konteyner bazlı silah sistemi üzerinde TRAKON LITE ve CANiK M2 QCB, HT Division'ın İKA platformunda da TRAKON 30 ve VENOM LR çözümlerine yer verilirken, HAVELSAN'ın yeni nesil otonom kara aracı BARKAN 2 de TRAKON LITE ve CANiK M2 QCB sistemleri entegre şekilde tanıtıldı.

Yüksek teknolojiye dayalı çeşitli kullanım konseptleri sunuluyor

Entegrasyon çalışmalarıyla ortaya çıkan ürünler, ileri gözetleme, sabit konuşlanma, insansız operasyonlar, amfibi harekat ve asimetrik tehditlerle mücadele gibi alanlarda yüksek teknolojiye dayalı çeşitli kullanım konseptleri sunuyor. SYS Grup da bütünleşik ekosisteminin gücüyle bu çabaların merkezinde yer alırken, birbirinden farklı platformların buluştuğu ortak noktayı oluşturuyor.

SYS Grup, IDEF 2025'te sahaya sunduğu entegre çözümleri beş ayrı ürün grubu odağında sergiliyor.

CANiK, "hafif silahlarda" Türkiye savunma sanayinin yaygın ihracat ürünlerinden biri haline gelen, 70'ten fazla ülkeye ihraç edilen tabancaları, geniş ağır makineli tüfek ailesiyle fuarda yer alıyor.

CANiK, ABD'de üretmeye başladığı yeni nesil platformlarını da ilk kez fuarda tanıtıyor.

AEI Systems, "orta kalibre silah sistemlerinde" düşük geri tepmeli 30x113 milimetre VENOM LR ile bunun kara ve deniz platformlarına entegrasyonuna ilişkin örnekler sergiliyor.

UNIROBOTICS, "uzaktan komutalı silah sistemlerinde" kara ve deniz platformlarına güç katan TRAKON TARGAN, TRAKON LITE ve TRAKON 30 sistemlerinin yanı sıra, 12.7x108 milimetre doğu bloku silahlarıyla uyumlu yeni nesil çözümünü ilk kez fuarda tanıtıyor.

MECANIK, "elektro-optik sistemler ve aksesuarlarda" MO4 kapalı refleks nişangah gibi profesyonel kullanıcı odaklı, performans ve verimlilik artıran çözümleriyle yer alıyor.

CANiK ACADEMY ise "eğitim ve yetenek gelişiminde" farklı niteliklerdeki kullanıcı gruplarına yönelik taktik atış eğitimleri, disiplinli kullanım gibi ürün ve saha bilgisini artıran alanlardaki yetkinliklerini tanıtıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, istanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SYS Grup, IDEF 2025'te Yeni Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika

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