Taksilere "Mali cihaz" zorunluluğu! Hepsine takılacak, taksimetreye bağlı çalışacak

13.02.2026 08:40
Taksilerde yeni dönem başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle birlikte taksimetrelerin "Taksi Mali Cihaz" ile entegre çalışması zorunlu hale getirildi. 1 Eylül 2026'ya kadar tüm taksilerde kartla ödeme mecburi olacak ve tahsilatlar tek cihaz üzerinden kayıt altına alınacak. Taksi Mali Cihazı her şeyi anlık olarak kaydedip fiş/e-belge üretecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın taksi taşımacılığında kayıt dışılıkla mücadele ve kartlı ödeme altyapısını güçlendirme hedefiyle hazırladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme ile birlikte taksimetrelerin yeni nesil "Taksi Mali Cihaz" ile entegre çalışması zorunlu hale geldi.

Bakanlık, tebliğin amaç bölümünde düzenlemenin gerekçesini "Kayıtlı ekonominin desteklenmesi, belge düzenine olan uyum ve kartla ödeme imkanlarının artırılması amacıyla... Taksi Mali Cihaz kullanma mecburiyeti getirilmiştir" ifadeleriyle açıkladı.

MEVCUT TAKSİLER İÇİN SON GÜN: 1 EYLÜL 2026

Yeni düzenlemeye göre, taksiyle yolcu taşımacılığı yapan tüm mükellefler 1 Eylül 2026 tarihine kadar Bakanlık onaylı Taksi Mali Cihazları temin ederek kullanıma almak zorunda.

Sistem, taksimetre ile eş zamanlı çalışacak şekilde tasarlandı. Yolculuk başladığında cihaz otomatik olarak işlem başlatacak, yolculuk sonunda oluşan ücret bilgisi doğrudan taksimetreden cihaza aktarılacak ve fiş ya da e-belge düzenlenecek.

Tebliğde, "Taksimetre, Taksi Mali Cihazdan bağımsız olarak tek başına çalışamayacaktır" hükmü yer aldı. Aynı şekilde Taksi Mali Cihaz da tek başına devreye giremeyecek ve manuel tutar girilemeyecek.

TÜM TAHSİLATLAR TEK CİHAZ ÜZERİNDEN YAPILACAK

Düzenlemenin öne çıkan başlıklarından biri de kartla ödeme zorunluluğu oldu. Taksi Mali Cihazın devreye alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde en az bir banka veya ödeme kuruluşu ile üye işyeri sözleşmesi yapılması gerekecek.

Bu sürede anlaşma sağlanmazsa cihaz otomatik olarak pasif duruma düşecek. Tebliğde ayrıca, "Herhangi bir tahsilat amaçlı cihaz veya uygulama verilemez" ifadesine yer verildi. Böylece taksilere bağımsız POS cihazı verilmesi yasaklandı ve tüm ödeme işlemleri yalnızca Taksi Mali Cihaz üzerinden gerçekleştirilecek.

KONUM BİLDİRİMİ DE YAPACAK

Taksi Mali Cihazların teknik onay süreci de ayrıntılı şekilde düzenlendi. Cihazların TÜBİTAK ve TSE testlerinden geçmesi, GPS verisi kaydedebilmesi, güvenli iletişim protokolleri kullanması ve taksimetreyle tam uyumlu çalışması şart koşuldu.

Tebliğde, "Taksimetrenin açılması ile birlikte eş zamanlı olarak Taksi Mali Cihazda işlemin başlaması esastır" denildi. Bu düzenlemeyle birlikte yolculuğun başlangıcından bitişine kadar tüm süreç dijital ortamda kayıt altına alınacak.

Ayrıca cihazların üretiminden hurdaya ayrılmasına kadar geçen tüm aşamalar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın elektronik sistemine bildirilecek.

DİJİTAL TAKSİ PLATFORMULARINA DA YÜKÜMLÜLÜK

Tebliğ, uygulama üzerinden taksi çağırma hizmeti sunan şirketleri de kapsıyor. Bu platformlar, sisteme kayıtlı taksilere ait bilgiler ile banka hesap detaylarını 15 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirecek.

Düzenlemeye uymayan taksiciler, cihaz üreticileri, servis sağlayıcıları ve bankalar hakkında ise Vergi Usul Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Levent Ali Levent :
    Taksi plakası değeri düşecek. Balon sönecek. Taksi ağaları, öldük bittik diyecek! Olumlu bir uygulama. 1 0 Yanıtla
