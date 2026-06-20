Taksim'de Sıfır Atık Sergisi - Son Dakika
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Taksim'de Sıfır Atık Sergisi

Taksim\'de Sıfır Atık Sergisi
20.06.2026 14:02
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Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği sergi, Taksim Meydanı'nda sürdürülebilirlik bilincini artırmayı hedefliyor.

SIFIR Atık Vakfı koordinasyonunda hazırlanan 'Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık' sergisi, Taksim Meydanı'nda ziyaretçileriyle buluştu. Serginin açılışına katılan İstanbul Valisi Davut Gül, "Sıfır Atık Vakfımız burada; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve Valiliğimizin destekleriyle vakfımız bu döngüyü hemşehrilerimize göstermiş oldu. Takdir edersiniz ki sadece anlatarak, sadece salonlarda konuşarak bütün alanlara nüfuz edilemiyor. Çocukların, gençlerin ve hanımefendilerin bunu görerek, yaşayarak öğrenmeleri gerekiyor" dedi.

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde hazırlanan 'Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık' sergisi, Taksim Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda gerçekleştirilen sergide, atık yönetiminden döngüsel ekonomiye, gıda israfından sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarına kadar birçok konu deneyim alanlarıyla ziyaretçilere aktarılıyor.

'DÜNYADAKİ ÜLKELERİN TAMAMINA YAKINI SIFIR ATIK FORUMU'NA KATILDI'

İstanbul Valisi Davut Gül, "Saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sıfır Atık Vakfı'nın yaptığı bu etkinlik, daha önceki yıllardan ve diğer etkinliklerden farklı olarak bu sene paydaşlarını daha da genişleterek, vatandaşa dokunan ve vatandaşla buluşturulan etkinlikler serisi şeklinde gerçekleştirildi. Neydi bunlar? 1-7 Haziran'da ilk defa İstanbul Sıfır Atık Haftası kutlandı. 1500'ün üzerinde etkinlik yapıldı. Buna milyonlarca hemşehrimiz katıldı. Her bir etkinlik, her bir kurumun düzenlediği faaliyet, kendi içerisinde binlerce, on binlerce insana ulaştı. Bunun dışında, geçen sene olduğu gibi adeta Birleşmiş Milletler kapsamındaki Sıfır Atık Forumu gerçekleştirildi. Hemen hemen dünyadaki ülkelerin tamamına yakını katıldı ve bu anlamda sıfır atıkla ilgili en üst düzey karar vericilerin bir araya geldiği platformlardan biri haline geldi" dedi.

'YAKLAŞIK BİR BUÇUK MİLYON HEMŞEHRİMİZ ETKİNLİKLERE KATILDI'

Gül, "Hep birlikte festivali takip ettik. Hemşehrilerimizin yoğun katılımı, konserlerden atölyelere kadar birçok etkinliğe gösterdiği ilgi, bu alanda çalışan paydaşların ve kurumların kendi hazırladıkları çalışmaları hemşehrilerimize göstermeleri ve onların bunları deneyimlemeleriyle birlikte bir milyondan fazla, yaklaşık bir buçuk milyon hemşehrimiz bu etkinliklere katıldı. Bugün içerisinde bulunduğumuz bu çadırın mantığı da budur. Sıfır Atık Vakfımız burada; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve Valiliğimizin destekleriyle vakfımız bu döngüyü hemşehrilerimize göstermiş oldu. Takdir edersiniz ki sadece anlatarak, sadece salonlarda konuşarak bütün alanlara nüfuz edilemiyor. Çocukların, gençlerin ve hanımefendilerin bunu görerek, yaşayarak öğrenmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜ TÜRKİYE VE GÜÇLÜ ETKİNLİKLERLE BERABER BUNLARIN DAHA İYİSİNİ YAPMIŞ OLACAĞIZ'

Gül, "Buna destek veren başta saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan olmak üzere, Sıfır Atık Vakfımızın kıymetli Başkanı Samet Bey'e ve destek olan bütün paydaşlara teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bir sonraki seneye, güçlü Türkiye ve güçlü etkinliklerle beraber bunların daha iyisini yapmış olacağız, hemşehrilerimize sunmuş olacağız. Memnuniyetle şunu gördük; hemşehrilerimizden aldığımız geri dönüşler, katılanların memnuniyeti, bu anlamda hem farkındalığın yükselmesi hem de daha önemlisi bir kültürün oluşmaya başlaması, bu emeklerin boşa gitmediğini göstermiş oldu" diye konuştu.

'SERGİNİN TANITIMINI YAPMAK İÇİN BİR ARAYA GELMİŞ BULUNUYORUZ'

COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ifadeleriyle, Sıfır Atık Vakfı olarak Valiliğimizin iş birliği ve Sayın Valimiz Davut Gül'ün desteğiyle İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının başkenti yapmak istiyoruz. Bu bağlamda önemli çalışmalara imza atıyoruz. Sıfır Atık Forumu'yla beraber, yine Valiliğimizin iş birliğinde Sıfır Atık Festivali'ni düzenledik. Sıfır Atık Festivali'ne bir milyondan fazla İstanbullu hemşehrimiz katıldı, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi. 1-7 Haziran tarihlerini de 39 ilçemizde vatandaşlarımız ve hemşehrilerimizle birlikte coşkuyla, güzel bir şekilde kutladık. Tabii o dönemden beri açık olan bir sergimiz var. Bugün o serginin tanıtımını yapmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde oluşturulan bu sergi, İstanbul Valiliğimizin iş birliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçti" dedi.

'DÜNYANIN KADERİNE DOĞRUDAN ETKİ EDECEK BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATACAĞIZ'

Ağırbaş, "Burada dünyanın en büyük problemlerinden biri olan gıda israfına dikkat çekmek istiyoruz. Sanayiden Tarıma Gıda İsrafı adlı bu sergimize bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Yılda 8 milyondan fazla insan açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor. 800 milyondan fazla insanın ne yazık ki elektriğe erişimi yok. Günde 1 milyardan fazla öğün çöpe gidiyor. Bugün itibarıyla tutulan balıkların yüzde 35'i doğrudan çöpe gidiyor. Biz dünyadaki gıda israfına dikkat çekmek istiyoruz. Bu bağlamda burada oluşturduğumuz sergide, gıda israfının bireylere, çevreye ve dünyaya verdiği zararları anlatıyoruz. Metan emisyonundan karbondioksit etkilerine, kompost sürecine kadar geniş kapsamlı bir sergi hazırladık. Biz şuna inanıyoruz; dünyadaki vatandaşlarımızla birlikte gıda israfını azaltmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığımızla beraber COP31 kapsamında küresel bir kampanyaya imza atacağız. 10 yıllık bu kampanyayla birlikte dünyadaki ülkelerden gıda israfını azaltmalarını isteyeceğiz. Sıfır Atık Vakfı olarak, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde dünyaya gıda israfıyla ilgili yeni bir marka armağan etmiş olacağız. ve dünyanın kaderine doğrudan etki edecek bir çalışmaya imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Taksim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Taksim'de Sıfır Atık Sergisi - Son Dakika

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