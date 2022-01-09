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Cep telefonlarında taksit düzenlemesini telefoncular 'olumlu' olarak değerlendirdi - Son Dakika

Cep telefonlarında taksit düzenlemesini telefoncular 'olumlu' olarak değerlendirdi

09.01.2022 10:00

Cep telefonlarında taksit düzenlemesini telefoncular 'olumlu' olarak değerlendirdiESKİŞEHİR Resmi Gazete'de yayımlanan sıfır ve yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında yeni taksit düzenlemesini vatandaş açısından 'olumlu' olarak değerlendiren telefoncular, rekabetin sağlanması...

Cep telefonlarında taksit düzenlemesini telefoncular 'olumlu' olarak değerlendirdi

ESKİŞEHİR Resmi Gazete'de yayımlanan sıfır ve yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında yeni taksit düzenlemesini vatandaş açısından 'olumlu' olarak değerlendiren telefoncular, rekabetin sağlanması için yenileme merkezleri ve yetkili satıcı sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle, vatandaşları yenilenmiş ürüne teşvik etme amacıyla fiyat limitleri ve taksit sayılarında düzenleme yapıldı. Düzenlemeye göre, daha önce 3 bin 500 TL olan taksit sınırı 5 bin TL'ye çıkarıldı. Sıfır cep telefonlarında 5 bin TL'nin üzerindeki ürünlerin satışında 3 ay, yenilenmiş ürünlerde ise 6 ay taksit uygulanabilecek.

Yönetmelik hakkında değerlendirmede bulunan telefoncular düzenlemenin vatandaş açısından olumlu olduğunu ve piyasayı hareketlendirebileceğini belirtti. Öte yandan, yenilenmiş ürünlerin satışı için yetkilendirilen merkezler ve satıcıların sayılarının yetersiz olduğuna dikkat çeken, Eskişehir'de uzun yıllardır telefon satıcılığı yapan Korkmaz Sönmez, vatandaşın yararına olması bakımından rekabetin artırılması için yetkilendirilmiş yenileme merkezleri ve satıcı ağının genişletilmesi gerektiğini söyledi. Sönmez, yenilenmiş ürünlerdeki satış fiyatlarının çok yüksek olduğunu ifade ederek, konuyla ilgili denetim ve kontrollerin de artırılması gerektiğinin altını çizdi.

"Elimizdekileri değerlendirmek için güzel bir fikir"

Teknolojik israfın önüne geçmek için yapılan düzenlemenin önemli olduğunu aktaran telefon satıcısı Korkmaz Sönmez, "Geçtiğimiz yıl çıkan yenilenmiş telefon yasasıyla beraber telefonlar, yetkilendirilmiş servislerde yenilenip garantili olarak piyasaya sürülüyor. Bu da bizim dışarıdan telefon almamızın önüne geçip, vatandaşa satılması içindi. Elimizdekileri değerlendirmek güzel bir fikir. Yeni çıkan bu yönetmelik sayesinde, yenilenmiş telefonların limiti 3 bin 500 TL'den 5 bin TL'ye çıkartıldı. Vatandaş için faydalı olarak görülüyor. İkinci elde 5 bin TL'lik bir telefon almak, şu an için piyasada çok güzel bir telefon satın almak demek" diye konuştu.

"Yetkilendirilmiş yerlerin mağaza ya da bayilik sayılarının arttırılması gerekiyor"

Vatandaşların yenilenmiş ürüne yönelmesi için yetkilendirilmiş merkez ve satıcı ağının yaygınlaştırılmasının gerekli olduğuna vurgu yapan Sönmez, "Bu yetkilendirme işlemi belli firmalara yapıldı. Sınırlı sayıda yapıldı ve çok fazla vatandaşın ulaşabileceği mağazası yok. Her ilde ulaşabilecekleri kısım yok. İnternette var ama bu ikinci el telefonlara rağbet eden kesim biraz daha orta yaş oluyor. Bu insanlar internetten alışveriş yaparken zorlanıyorlar. Şube, mağaza veya karşılarında muhatap olacak birilerini arıyorlar. Yenilenmiş telefonla yetkilendirilmiş yerlerin ya mağaza sayılarının arttırılması gerekiyor ya da bu işi yapan firmalarla görüşecek bayiliklerin arttırılması gerekiyor. Bu kapsamda daha fazla insana ulaşırlar" ifadelerini kullandı.

"Yenilenmiş telefon fiyatları sıfır telefonlarla yarışıyor"

Yenilenmiş cep telefonlarının fiyatlarının sıfır telefonlarla yarıştığını öne süren Sönmez, "Yenilenmiş telefon fiyatları şu anda sıfır telefon fiyatlarıyla yarışıyor. Kendi sitelerinden de başvurduğunuz zaman aynı mağazadan da aynı durum mevcut. Örneğin yenilemiş telefonu bin TL gibi bir fiyata tüketiciden alırken, aynı model 3-3 bin 500 TL arasında tüketiciye sunuluyor. Neredeyse sıfır telefona yakın bir fark oluyor. Kar marjı çok yüksek bir iş haline geldi. Bunun da önüne geçilmesi gerekiyor" dedi.

Cep telefonlarında taksit düzenlemesini telefoncular 'olumlu' olarak değerlendirdi
Cep telefonlarında taksit düzenlemesini telefoncular 'olumlu' olarak değerlendirdi
Cep telefonlarında taksit düzenlemesini telefoncular 'olumlu' olarak değerlendirdi
Cep telefonlarında taksit düzenlemesini telefoncular 'olumlu' olarak değerlendirdi
Cep telefonlarında taksit düzenlemesini telefoncular 'olumlu' olarak değerlendirdi
Cep telefonlarında taksit düzenlemesini telefoncular 'olumlu' olarak değerlendirdi
Cep telefonlarında taksit düzenlemesini telefoncular 'olumlu' olarak değerlendirdi

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Ticaret Bakanlığı, Türk Lirası, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cep telefonlarında taksit düzenlemesini telefoncular 'olumlu' olarak değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cep telefonlarında taksit düzenlemesini telefoncular 'olumlu' olarak değerlendirdi - Son Dakika
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