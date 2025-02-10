Tanoto, SAP S/4HANA Cloud'a Geçiş Yapıyor

Ekonomi

Otomotiv perakende sektöründe faaliyet gösteren Tanoto, iş süreçlerini dijitalleştirmek amacıyla SAP'nin bulut tabanlı ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) çözümü SAP S/4HANA Cloud'a geçiş yapacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ülke ekonomisi ve ihracatındaki önemli konumunu koruyan otomotiv sektörü, dijital dönüşüm projeleriyle güçlenmeye devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen otomotiv perakendecisi Tanoto, ERP geçişini başlatarak dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım attığını duyurdu.

Geçen yıl 1,3 milyonu aşkın adet toplam üretime ulaşan, yüzde 17,3'lük payıyla Türkiye'nin ihracatında ilk sırada yer alan otomotiv sektöründen yeni bir dijital dönüşüm haberi geldi. Tanoto, bulut ERP çözümü SAP S/4HANA Cloud'a geçiş süreci için düğmeye bastığını açıkladı.

Ford, Fiat, Renault, Dacia, Chery ve Jaecoo markalarının yetkili satıcısı ve servisi olarak sektörünün önemli oyuncularından biri haline gelen Tanoto'nun iş süreçleri, SAP'nin bulut tabanlı ERP platformu SAP S/4HANA Cloud ile tamamen dijitalleştirilecek. Satış, satış sonrası hizmetler, envanter yönetimi, muhasebe, finans ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi kritik iş fonksiyonları daha entegre, hızlı ve esnek hale gelecek.

Yeni ve ikinci el araç satışı, satış sonrası hizmetler, uzun ve kısa dönem araç kiralama, çevrim içi ikinci el açık artırma, sigorta ve finansman çözümleriyle müşterilerine uçtan uca hizmet sunan Tanoto, dijital dönüşüm projesiyle rekabet gücünü daha da artıracak. Projenin teknoloji partneri KoçSistem, süreç danışmanlığı ve proje yönetimi desteği sağlayacak.

SAP Gold Partner'ı Solvia ise SAP'nin sektör bazlı iyi uygulamalarını Tanoto'ya uyarlayacak, SAP S/4HANA Cloud implementasyonu ve süreç optimizasyonu konusundaki uzmanlığıyla dönüşüm projesini yönetecek.

Projenin başlangıcı için Ankara'daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Tanoto Yönetim Kurulu Üyesi Şule Karagülle, SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Orkun Dernek, KoçSistem İş Çözümleri Dönüşüm & AR-GE Direktörü Mustafa Demir ile KoçSistem Müşteri Başarısı Direktörü Cenk Sezen ve Solvia Şirket Ortağı ve Satış ve Pazarlama Müdürü (CSMO) Görkem Üçerler ile Şirket Ortağı ve Baş Operasyon Sorumlusu (COO) Eren Güney katıldı.

"Tanoto'nun iş süreçleri daha çevik, entegre ve ölçeklenebilir hale gelecek"

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Orkun Dernek, kurumsal uygulama yazılımları ve iş odaklı yapay zeka çözümlerinde SAP'nin, çeyrek asırdır Türkiye'deki dijital dönüşümün tam merkezinde yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"SAP sunduğu ileri teknolojilerle her ölçek ve sektörden kurumun dijital dönüşümüne destek olarak şirketlerin geleceğe şimdiden hazır olmalarını sağlıyor. SAP S/4HANA'nın sağladığı akıllı çözümler ve bulut tabanlı altyapı sayesinde, Tanoto'nun iş süreçleri daha çevik, entegre ve ölçeklenebilir hale gelecek. Otomotiv sektörünün öncü markalarından Tanoto ile yaptığımız işbirliğinden mutluluk duyuyoruz."

Tanoto Yönetim Kurulu Üyesi Şule Karagülle de dijital dönüşümün tüm sektörler ve iş alanları için kaçınılmaz hale geldiğine dikkati çekerek, otomotiv sektörü dijitalleşmeyle dönüşürken, Tanoto olarak yenilikçi çözümler ve müşteri odaklı hizmet anlayıla bu sürece uyum sağladıklarını ve kendilerini sürekli geliştirdiklerini anlattı.

Karagülle, "Dijital altyapımızı güçlendirmek ve iş süreçlerimizi daha verimli hale getirmek için, alanında en yetkin iş ortaklarıyla birlikte çalışarak yenilikçi sistemlere geçiş yapıyoruz. Bu sayede müşterilerimize daha hızlı, kesintisiz ve kusursuz bir deneyim sunmayı hedefliyor, sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Solvia Şirket Ortağı ve COO'su Eren Güney ise şirket olarak, SAP S/4HANA Cloud'un sağladığı güçlü altyapı ve entegre çözümlerle Tanoto'nun iş süreçlerini optimize etme ve rekabet gücünü artırma konusunda katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.