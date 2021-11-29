Tarım Kredi Kooperatif Market'in 574'üncü şubesi Bingöl'de açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi Kooperatif Market'in 574'üncü şubesi Bingöl'de törenle açıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Kültür Mahallesi'ndeki marketin açılışında, bu yıl içerisinde Bingöl'de toplam 5 marketin hizmete açılacağını söyledi.

Market sayısının merkezde 3'e tamamlanacağını, bu sene ayrıca Karlıova ve Solhan ilçelerinde de market açılacağını dile getiren Yılmaz, "Bu önemli bir adım. Tarım Kredi Kooperatifleri normal bir market değil, kaliteyi daha ucuza vatandaşa ulaştırmaya çalışan marketler, market zincir. Diğer taraftan da yerel üretime, tarıma, pazarlanmasına destek olan bir alt yapı. Bu sene 160 bin kilo balımızı Tarım Kredi Kooperatifi satın aldı. Gelecek sene de 300 bin kilo yani 300 ton balı daha Tarım Kredi Kooperatifleri alıp Türkiye genelindeki marketlerinde değerlendirecek, satacak." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle piyasalardaki fiyat artışının sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yaşandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Özellikle emtia fiyatlarında, gıda fiyatlarında tüm dünyada bir artış yaşandı. Bunu hep birlikte görüyoruz. En gelişmiş dediğimiz ülkelerde de enflasyonda çok ciddi artışlar oldu. Avrupa'da her tarafta bir enflasyon artışı oldu. Biz de bu sorunlardan tabii ki etkileniyoruz ama vatandaşımıza en az yansıması yönünde de gayret ediyoruz. Bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla açılan bu marketlerle daha ucuza, daha rekabetçi bir şekilde bu işlerin yapılması için gayret ediyoruz. Tek amacımız var, bu dönemde olabildiğince vatandaşımıza daha az bu işin, enflasyonun yansıması. Çok şükür geçen yıl pandemiye rağmen tarım sektörümüzde bir büyüme oldu. Bu yıl kuraklık yaşandığı halde genele baktığımızda yine az da olsa bir büyüme sağladık. Bunlar pandemi şartlarında, dünyanın bu şartlarında gerçekten önemli başarılar. Tarıma önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Bingöl de bir tarım kenti sonuçta. Ekonomimizin temel direğini tarım oluşturuyor."

Vali Yardımcısı Fatih Kaya da marketin Bingöl'e hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Tarım Kredi Kooperatif Marketin 574'üncü şubesinin açılışı yapıldı.

Törene, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar, Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.