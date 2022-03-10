Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Birliğinden yağlık ayçiçeği, çeltik ve dane mısıra alım garantisi - Son Dakika
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Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Birliğinden yağlık ayçiçeği, çeltik ve dane mısıra alım garantisi

10.03.2022 16:35
Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Birliğinden yağlık ayçiçeği, çeltik ve dane mısıra alım garantisi

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği, faaliyet alanı içindeki dört ilde çeltik, yağlık ayçiçeği ve yemlik dane mısır üretecek ortaklarına bu yıl alım garantisi ve prim desteği sağlayacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği, faaliyet alanı içindeki dört ilde çeltik, yağlık ayçiçeği ve yemlik dane mısır üretecek ortaklarına bu yıl alım garantisi ve prim desteği sağlayacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın, AA muhabirine, Samsun, Amasya, Sinop ve Ordu'da sözleşmeli üretim modeli uygulanarak alım yapılacağını belirtti.

Sözleşmeli üretimin Türk çiftçisi için önemli olduğunu vurgulayan Apaydın, "Sözleşmeli üretim modeli, üretici açısından satış riski olmadan ürününü pazarlaması, tüketici açısından gıda arz güvenliği, tarımsal endüstri açısından ise rekabet gücünü artırıcı nitelikteki ham madde tedariki için son derece önemlidir. Sözleşmeli üretim modeli, 'neyi, nerede, kiminle, nasıl üreteceğiz?' sorularına cevap bulan planlı üretim sürecini kapsamaktadır." dedi.

Kooperatif ile sözleşme yapan üreticilere ilave prim ödemesi yapılacağını aktaran Apaydın, şunları kaydetti:

"Kooperatiflerimizle sözleşme yapan üreticilerimize açıklanan çeltik ve yemlik dane mısır alım fiyatları üzerinden ton başına 130 lira, yağlık ayçiçeği ürünü içinse ton başına 300 lira ilave prim ödeyeceğiz. Geçmiş yıllarda bizlerle sözleşme yapan ortaklarımız bu modelden çok memnun. Bu model, tohumun ekilişinden başlayarak ürünün tüketicinin sofrasına gelinceye kadarki bütün süreçlerine dahil olmamıza olanak sağlıyor. Bu kapsamda sözleşme imzalamak isteyen üreticilerimizin kooperatiflerimize başvurması veya telefonla ulaşması yeterli olacaktır."

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Samsun, Kredi, Tarım, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Birliğinden yağlık ayçiçeği, çeltik ve dane mısıra alım garantisi - Son Dakika


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