Ayçiçeği üreten çiftçiler taban fiyatına tepki gösterdi: Tırtıl zayiatımız çok, 16 TL'nin altında olmamalı - Son Dakika
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Ayçiçeği üreten çiftçiler taban fiyatına tepki gösterdi: Tırtıl zayiatımız çok, 16 TL'nin altında olmamalı

08.08.2022 11:42

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Çukobirlik'in ayçiçek taban fiyatını 10-11 TL arasında açıklaması çiftçilerin tepkisini çekti. Tekirdağlı üretici, "Bu sene Tarım Kredi Kooperatifi 10 lira 11 lira arasında ayçiçeği fiyatı açıkladı. Bu sene ayçiçeklerimizde tırtıl zayiatımız çok. Yeni açıklanacak fiyatların 15 ile 16 lira arasında olması bizi tatmin edecektir" diye konuştu. Bir başka üreticiyse, "16 TL'nin altında olursa gelecek sezon üretemeyecek duruma geliriz" serzenişinde bulundu.

Ayçiçeği üretiminin önemli merkezi Trakya'da yakın zamanda hasat başlayacak. Üreticilerin gözü açıklanacak olan taban fiyatında. Tarım Kredi Kooperatifleri, 2022 yılı ayçiçeği alım fiyatını ton başına sözleşmeli olan çiftçilerden 10 lira 75 kuruştan; sözleşmeli olmayan çiftçilerden ise 10 lira 45 kuruştan alacak. Tarım Satış Kooperatifi Çukobirlik ise alım fiyatını kilo başına 11 lira 25 kuruş olarak açıkladı.

"AYÇİÇEĞİ PRİM DESTEĞİ 4 TL OLMALI"

Üreticinin beklentisi "bire iki buğday- ayçiçeği parametresine" göre; ayçiçeği fiyatının 16 TL olarak açıklanması. Bir diğer beklentisi de ayçiçeğine doğrudan verilen 50 kuruşluk desteğin 4 liraya çıkarılması. Üreticiler, bunun altında açıklanacak fiyatların çiftçiyi zora sokacağına dikkat çekiyor.

TIRTIL ZARARINDAN KAYNAKLI REKOLTE DÜŞECEK

Aynı zamanda bu yıl Trakya bölgesinde çayır tırtılından kaynaklı zayiatta çok fazla. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu yıl "2 milyon 550 bin ton" olarak öngördüğü ayçiçeği rekoltesinde büyük düşüş yaşanması bekleniyor.

GÜMRÜK VERGİLERİ SIFIRLANDI

Üreticileri mağdur eden bir diğer etken ise 21 Aralık 2022 tarihine kadar ayçiçeği gümrük vergilerinin sıfırlanarak serbest piyasaya ithalat kapılarının açılması.

ÜRETİCİ: BEKLENTİMİZ 16 TL

Türkiye'nin en büyük ayçiçeği üretim alanı Tekirdağ Süleymanpaşa'da çiftçilik yapan Esat Öztemel, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Bu sene ayçiçeklerimizde tırtıl zayiatımız çok. Yüzde 20 ile 30 arasında verim kaybı olması bekleniliyor. Hükümetimizin bunları öngörerek ayçiçeği fiyatını ona göre açıklamasını bekliyoruz. Bu sene Tarım Kredi Kooperatifi 10 lira 11 lira arasında ayçiçeği fiyatı açıkladı. Bu bizim için tatmin edici bir fiyat değil. Yeni açıklanacak fiyatların 15 ile 16 lira arasında olması bizi tatmin edecektir.

"PRİM FİYATI 4 TL OLSUN"

Ayçiçek primi ise ayçiçeği fiyatının dörtte 1'i kadardır. Ayçiçeği taban fiyatı 15-16 lira olarak açıklansa prim fiyatı 4 liraya tekabül ediyor. Hükümet bizim sesimizi duyup, göz ardı etmezse, biz bu ayçiçeğini ekmeye devam edeceğiz."

"GELECEK SEZON ÜRETİM YAPAMAYACAK DURUMA GELİRİZ"

Edirne Keşan'da ayçiçeği üreticisi Ali Yetim ise, "Bize 'ayçiçeğini ekin gerisini düşünmeyin' dediler. Biz de ektik. Şu anda harman zamanına geliyoruz. Bizim fiyat beklentimiz 16 TL ve 2 lira da primdir. Bunun altında olursa borçlarımız ve gelecek sezon üretimimizi yapamayacak duruma geliriz. Hükümetimizin bize yardım etmesi gerekiyor" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Çukobirlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ayçiçeği üreten çiftçiler taban fiyatına tepki gösterdi: Tırtıl zayiatımız çok, 16 TL'nin altında olmamalı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayçiçeği üreten çiftçiler taban fiyatına tepki gösterdi: Tırtıl zayiatımız çok, 16 TL'nin altında olmamalı - Son Dakika
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