Türkiye'nin ünlü marketinin ismi ve logosu değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin ünlü marketinin ismi ve logosu değişti

Türkiye\'nin ünlü marketinin ismi ve logosu değişti

Tarım Kredi Marketleri, isim ve logo değişikliği yaptığını duyurdu. Yeni açılan şubeler ve tabelalar da artık bu yeni marka adıyla satış yapıyor.

16.05.2025 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan Tarım Kredi Marketleri, kurumsal kimliğinde önemli bir değişikliğe gitti. Artık bu market zinciri, "KOOP" adıyla hizmet verecek. İsim değişikliği, marketlerin tabelalarına da yansıdı ve yeni açılan tüm şubeler bu yeni marka adıyla faaliyet göstermeye başladı.

TABELALAR YENİLENDİ, KOOP LOGOSU GÖRÜCÜYE ÇIKTI

İsim değişikliğiyle birlikte marketlerin dış cephe tabelaları da yeniden tasarlandı. Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait olduğunu simgeleyen detaylar korunurken, sade ve modern bir logoyla "KOOP" markası ön plana çıkarıldı. İlk uygulamalar İstanbul, Ankara, Konya ve Bursa gibi büyük şehirlerdeki şubelerde hayata geçirildi.

YENİ ŞUBELER "KOOP" MARKASIYLA AÇILIYOR

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin perakende ayağını temsil eden bu marketler, artık "KOOP" tabelasıyla yeni bölgelerde açılıyor. Son dönemde Adana, Antalya, Eskişehir ve Trabzon gibi illerde hizmete giren yeni mağazalarda da bu yeni marka kimliği benimsendi.

HEDEF: YENİ NESİL KURUMSAL YÜZ

Tarım Kredi Kooperatifleri yetkilileri, isim değişikliğinin kurumun daha sade, akılda kalıcı ve çağdaş bir kimlik kazanması amacı taşıdığını belirtiyor. KOOP markasıyla birlikte, marketlerin ürün çeşitliliğinin artırılması, tedarik zincirinin güçlendirilmesi ve rekabet gücünün yükseltilmesi hedefleniyor.

DEĞİŞİM MÜŞTERİYE NASIL YANSIYACAK?

Yetkililere göre, isim değişikliği operasyonel süreçleri ve fiyat politikalarını doğrudan etkilemeyecek. KOOP markasıyla birlikte daha yenilikçi hizmetler, dijital altyapı destekli kampanyalar ve kooperatif ürünlerinin daha güçlü tanıtımı planlanıyor.

Ekonomi Türkiye, Marka Kadınlar, İş Dünyası, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ünlü marketinin ismi ve logosu değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Tuna güler:
    Bir alışveriş yapan bir daha yapmıyor. Kendi marka ve ürünleri hem çok kötü hemde pahalı 38 7 Yanıtla
  • ismail:
    valla 3 harfli marketler bundan daha ucuz ve uygun 31 3 Yanıtla
  • barış özcan:
    Asıl sorun tüm markalar ve marketler anlaşmış gibi aynı fiyata ürün satıyor, bu resmen sahtekarlık, niye derseniz, hiç bir firmanın ürün kalitesi, maliyeti, satış kârı vb aynı olamaz ama ne hikmetse hepsinin fiyatları aynı. 14 0 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    ürünlerinde sıkıntı yaşamadım bazı ürünleri diyer marketlerden bile ucuz oluyor 4 9 Yanıtla
  • hbp9fndsn9:
    iyi olmuş dikkat çekmiyordu eski tabelaları 6 5 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    ürünleri aşırı kalitesiz asla yencek gibi değil obur markalarda cok pahali farki yok... 8 3 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Yandaşın biri. dağa tabela işinden zengin oldu demektir 10 0 Yanıtla
  • Muhammet Açıkdeniz:
    kazikta uzak ara önde. 6 0 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    boşuna tabela masrafı halktan tahsil edilir 3 0 Yanıtla
  • ag01194048:
    Reis herkesi kendine benzetti,bir yüzük oldu dünyanın en zengini 1 0 Yanıtla
  • 798006:
    satildimi 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı
Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin
Volkan Demirel Süper Lig’in yeni takımına imzayı atıyor Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Uzmanlardan altın uyarısı Sakın aldanmayın Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi
Ali Koç’a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı
İrem Derici’den sevgilisine şaşırtan teklif İrem Derici'den sevgilisine şaşırtan teklif
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Orhan Gencebay’ın torunu yıllar sonra görüntülendi Orhan Gencebay'ın torunu yıllar sonra görüntülendi

10:53
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
10:48
Birleşik Arap Emirlikleri’nde verilen hediye Trump’ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
10:14
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı! Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar
09:53
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı 100’den fazla ölü var
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
21:20
Memurluk şartları değişti Bugünden itibaren geçerli
Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:43
Katar’daki Trump’ın aklı İstanbul’da Yine Putin’le ilgili konuştu
Katar'daki Trump'ın aklı İstanbul'da! Yine Putin'le ilgili konuştu
15:42
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
15:42
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi’nde karşı karşıya geldi
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi
15:29
Simge Sağın’ın acı günü Genç yaşta hayatını kaybetti
Simge Sağın'ın acı günü! Genç yaşta hayatını kaybetti
15:26
Mahmut Uslu’dan “Mourinho ile devam mı edeceksiniz“ sorusuna görülmemiş yanıt
Mahmut Uslu'dan "Mourinho ile devam mı edeceksiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
15:19
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 11:22:09. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ünlü marketinin ismi ve logosu değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.