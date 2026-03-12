Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonulular Platformu'nun iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonulular Platformu'nun iftar programında konuştu

12.03.2026 21:18
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ecdadın Türk, Kürt, Arap demeden Çanakkale'de hep birlikte istiklal için toprağa düşmekten zerre kadar imtina etmemiş, çekinmemiş bir ecdad olduğunu belirterek, "Bugün yaşananlar da ülkemizin aynı ruh ve birlik içerisinde olmasını gerekli kılıyor.

Bakan Yumaklı, İstanbul'da Kastamonulular Platformu'nun düzenlediği, "Büyük Batı Karadeniz İftarı" programında konuştu.

Gazze'de 2 yıldır 70 binin üzerinde, neredeyse üçte ikisinden fazlası kadın ve çocuk olan bir toplumun soykırıma uğradığını ve bunun hala devam ettiğini hatırlatan Yumaklı, "Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sadece kendi coğrafyamızda değil gönül coğrafyamızda da barışın, huzurun ve sükunun hakim olması için gayret ediyoruz." diye konuştu.

Yaşanan zulüm için dur diyen ve olması gereken hukuki bütün zeminleri zorlayan tek bir ülke ve lider olduğunu söyleyen Yumaklı, ABD-İsrail ve İran savaşında yine hukuksuzlukların olduğunu ve masum insanların zarar gördüğü bir savaşın daha yaşandığını aktardı.

Yumaklı, devletlerin ve ülkelerin çıkarlarını insanlık değerlerinin üzerinde gören siyonist bir anlayış olduğunu ve bunun dünyaya huzur getirebileceğine hiçbir şekilde inanmadığını kaydetti.

Yaşananların Türkiye nazarında medeniyet olmadığını dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bizlere senelerce insan hakları başta olmak üzere birçok konuda adeta ödev vermeye çalışanlar bugün maalesef bu noktada sınıfta kalmış durumda. Büyük şairimiz Sezai Karakoç'un ifadesiyle İslam medeniyeti merhamet, iyilik, fazilet ve inanç medeniyetidir. Dolayısıyla bizim yaşadığımız topraklarda bizim medeniyetimiz, bizim kültürümüz bunu hakim kılmaya çalışır. Bizim ecdadımız Türk, Kürt, Arap demeden Çanakkale'de hep birlikte istiklal için toprağa düşmekten zerre kadar imtina etmemiş, çekinmemiş bir ecdaddır. Bugün yaşananlar da ülkemizin aynı ruh ve birlik içerisinde olmasını gerekli kılıyor. Dolayısıyla terörsüz Türkiye konusu da iç cepheyi güçlendirme konusu da bizlerin o şanslı değil dediğimiz ülkeler safına katılmasını engelleyecek yegane hususlardır."

"(Terörsüz Türkiye) barış adası olarak dünyada emsali olmayan bir yerde tutmaya devam edecek"

İç cepheyi güçlendirme konusunun küçük siyasi ve kişisel hesapların gölgesinde olmasına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceğine dikkat çeken Yumaklı, algı yönetimi yaparak milleti farklı istikamete yönlendirmek isteyenlerin başarısız olacağını dile getirdi. Yumaklı, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye'yle perçinlenen ve perçinleşecek olan kardeşliğimiz inşallah ülkemizi hem bir barış adası olarak dünyada emsali olmayan bir yerde tutmaya devam edecek hem de Cumhurbaşkanımızın bütün dünyada artık mazlumların umudu olarak, kendisine bakışları üzerinde toplayan bir dünya lideri olarak bunları bütün bunları bizim ülkemizde hakim kılmasına bizler de inşallah hep birlikte çalışacağız."

Yumaklı, Kastamonulularla memleket sevdalarının ortak olduğunu, bir dağ köyünden çıkmış bir çiftçinin torunu olarak Türkiye'ye hizmet etme şerefinde bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, İnsan Hakları, Dış Politika, Çanakkale, Ekonomi, İftar, Son Dakika

