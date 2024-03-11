Tarımda Kadın Emeği Zirvesi\'nde Samsun Ürünleri İlgi Gördü

Ekonomi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Ankara'da düzenlenen "Tarımda Kadın Emeği Zirvesi" tamamlandı. Zirvede, Samsun'da üretilen ürünler ilgi gördü.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından alanında yetkin isimlerin yer aldığı oturumlarda, kadının kırsal kalkınmadaki rolü ve bu rolün daha da güçlendirilmesi için olması muhtemel yeni stratejiler tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldı. Oturumlarda TKDK destekleriyle çeşitli sektörlerde yatırım yapan kadın girişimciler de deneyimlerini paylaşarak katılımcıların sorularını yanıtladı.

Zirvede Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumların yanı sıra TKDK desteklerinden faydalanan Yerel Eylem Grubu (YEG) dernekleri ile kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri stant açarak yöresel ürünlerini tanıttı. TKDK Samsun İl Koordinatörlüğünün açtığı stantta Ladik ilçesinde kadın yatırımcı Hanife Aydın tarafından TKDK destekleriyle kurulan 14 dekarlık serada yetiştiriciliği yapılan 'Red Naomi' cinsi güller sergilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, salona girişinde Hanife Aydın tarafından hazırlanan gül buketiyle karşılandı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesine dikilmek üzere Hanife Aydın tarafından aşılanan kokulu gül fidanları da ilgililere teslim edildi.

TKDK destekleriyle kurulan YEG Derneklerinden Ondokuzmayıs YEG Derneği ve Engiz Kadın Kooperatifinin birlikte açtığı stantta 19 Mayıs ilçesinde yetiştiriciliği yapılan başta marka ürünlerden salep olmak üzere, aromatik bitkiler, fındık, meyve kuruları ve cam işleme sanatı gibi ürünlerin tanıtımı yapıldı. Tamamen atık camların elle şekillendirilmesiyle yapılmış 'sıfır atık' yazılı cam tablo Emine Erdoğan'a takdim edildi. Kavak YEG Derneği ve Kavak Kadın Kooperatifinin açtıkları stantta yöreye özgü kuşburnu marmelat, dal turşusu, kocabaş turşusu, lavanta ürünleri, Kavak şalı ve kilimleri gibi çok sayıda yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı. Salıpazarı YEG Derneği ve Salıpazarı Üreten Toprak Analar Derneğinin birlikte açtıkları stantta ise coğrafi işaret belgesine sahip Salıpazarı kestane balı başta olmak üzere hurma kurusu, hurma pekmezi, yöresel işlemeler ve ahşap yakma tekniğiyle yapılmış ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Protokol üyelerine Salıpazarı ürünlerinden oluşan sepet hediye edildi.

Sınırlı sayıda YEG derneğinin ve kadın kooperatifinin davet edildiği zirvede Samsun YEG dernekleri ve kooperatiflerinin sergiledikleri ürünler büyük beğeni topladı. TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada ulusal düzeyde yapılan bu zirvenin hem Samsun'un tanıtımı, hem de yöresel ürünlerin tanıtımı için büyük bir fırsat oluşturduğu, kendileriyle birlikte zirveye katılan dernek ve kooperatiflerin de bu tanıtım faaliyetlerine büyük bir katkı sağladığı ve programa zenginlik kattığı ifade edildi. Bu programlar sayesinde Samsun ilindeki dernek ve kooperatiflerin diğer illerdeki çalışmaları görerek vizyonlarına katkı sağlandığı gibi, bu yapıların sürdürülebilir hale gelmesi noktasında pazarlama ve işbirliği imkanları da buldukları için önemli olduğu ifade edildi.

"Avrupa kıtasının tamamında 13 bin çeşit, Türkiye'de 12 bin çeşit bitki var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada, Avrupa kıtasının tamamında 13 bin çeşit bitki türü varken, Türkiye'de 12 bin çeşit bitki yetiştiğini söyledi. Bir ayrıcalık olan coğrafyanın bu zenginliğini korumanın herkese mühim bir sorumluluk yüklediğini ifade eden Erdoğan, "Bu sorumluluğun ağırlığını en iyi sizlerin anladığını düşünüyorum çünkü kadınla toprak arasında, emeğe dayalı uzun bir geçmiş var. Tohumu, topraktan kundağına yatıran, suyunu dualarla veren, şefkat damlayan elleriyle büyüten, sizlersiniz. Toprağın alın yazısı olduğunu, sabrı öğreten kadim bir öğretmen olduğunu biliyorsunuz. Anadolu toprağı nasıl bereketliyse Anadolu kadını da çalışkandır, üretkendir. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gıda üretiminin yarıdan fazlası kadınların ellerinde gerçekleşiyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınmadaki başarıların ana kaynağının kadınlar olduğunu vurguladı.

TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı ise şimdiye kadar 6 binden fazla kadın girişimciye yaklaşık 14 milyar lira hibe desteği sağladıklarını belirterek, bu desteklerle ülkeye 30 milyar liraya yakın yatırım kazandırıldığını, yatırımlar sayesinde 33 bin kadının istihdam edildiğini açıkladı.

Zirveye, TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü ve beraberinde Ondokuzmayıs, Kavak ve Salıpazarı YEG Dernekleriyle Engiz Kadın Kooperatifi, Kavak Kadın Kooperatifi ve Salıpazarı Üreten Toprak Analar Derneği katıldı. - SAMSUN