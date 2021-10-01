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Tarımsal kalkınma zirvesinin gözdesi Bodrum oldu - Son Dakika

Tarımsal kalkınma zirvesinin gözdesi Bodrum oldu

01.10.2021 18:05
Tarımsal kalkınma zirvesinin gözdesi Bodrum oldu, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 'Tarımsal Kalkınmada Yeni Politikalar, Üretici Odaklı Çözümler" sloganı önceki gün başlayan 'CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Bodrum Belediyesi de yerini aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 'Tarımsal Kalkınmada Yeni Politikalar, Üretici Odaklı Çözümler" sloganı önceki gün başlayan 'CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Bodrum Belediyesi de yerini aldı. Yerel ürünleriyle dikkat çeken Bodrum standına yoğun ilgi gösterildi. Zirveye katılan Başkan Ahmet Aras, "160 belediyenin katıldığı zirvede, CHP'li belediyelerin tarıma verdiği önem ortaya konmuş oldu" dedi.

"CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi" İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde 30 Eylül günü açılış töreni ile başladı.CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasını ardından "CHP'li Belediyelerin tarım, kırsal, sosyal hizmet çalışmaları" ile "CHP İktidarında Tarım" başlıklı sunum düzenlendi. Açılış programının ardından, 160 belediye ile 300 kooperatifin tarımsal ürünleri ve kalkınma projelerini tanıttığı stantlar gezildi.

Bodrum standına büyük ilgi

2 Ekim gününe kadar devam edecek olan Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, ilgili birimi müdürleri ve bazı Meclis üyeleri katıldı.

Ahmet Aras'ın başkanlığını yaptığı ve Bodrum'da bulunan üreticilerin desteklendiği tarımsal kalkınma hamlesi ile bugüne dek üretilen ürünler de zirvedeki Bodrum Belediyesi standında yerini aldı. Stantta, gerçekleşen tarımsal çalışmalara da yer verildi. Yerel Tohum Merkezinde depolanan ve çoğaltılan karakılçık tohumunun belediye mülkiyetindeki arazilerde yapılan üretiminden elde edile karakılçık buğdayı, keçiboynuzu, tıbbi aromatik bitkiler ve daha birçok yöresel ürünün yer aldığı Bodrum Belediyesi standı 'Doğal Değerlerin Var Olma Güvencesi' sloganıyla ziyaretçilere tanıtıldı. Gençlik ve Tarım Kampı başta olmak üzere hayata geçirilen diğer tarım çalışmaları ve gerçekleştirilecek projeler hakkında sunumların yapıldığı standa, Bodrum Mandalinasına dikkat çekmek için tasarlanan mandalina dondurma bisikleti ilgiyi arttırdı.

CHP Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başta olmak üzere birçok partili ve belediye başkanının ziyaret ettiği Bodrum Belediyesi standında ziyaretçilere Bodrum'un yerel ürünleri ikram edildi.

Bodrum'un tarımsal yönü ortaya çıkarıldı

Bodrum'da, 'Tarımsal Kalkınma Hamlesi' ile başlatılan çalışmaların çok değerli olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum'da turizm öncesi en önemli geçim kaynağı tarımdı. Biz, Bodrum'un bu yönünü ortaya çıkarmak, çiftçilerimize üretimlerde destek olmak ve en kıymetlisi yerel değerlerimize sahip çıkmak amacıyla Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'müz öncülüğünde geliştirdiğimiz projeleri bir bir hayata geçirdik. Özellikle üretim açısından zengin Karaova bölgemizde potansiyel envanterimizi ortaya çıkararak bu verimli toprakları en iyi şekilde değerlendirmeye başladık. Üreticilerimiz ile işbirliği içinde çalışıyoruz. Çiftçilerimize tohumdan fideye, kıl keçisinden tarımsal aletlere kadar hibe desteklerimiz devam ediyor. Nihai hedefimiz, üreticimizinBodrum'un ekonomisine katkı koyabilmesini sağlamak." dedi.

"Yerele sahip çıkarak genele örnek oluyoruz"

Bu zirve, birçok açıdan çok önemli olduğunu belirten Başkan Aras, sözlerine şunları ekledi: "160 belediyenin katıldığı zirvede, CHP'li belediyelerin tarıma verdiği önem ortaya konmuş oldu. Bizler yerele sahip çıkarak genele örnek oluyoruz. Yerelden kalkınmanın önemine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu anlamda küçük çapta üretim yapan çiftçilerimize destek oluyoruz. Onların ayakta kalması, üretime devam etmelerinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Ülke ekonomisi açısında stratejik bir öneme sahip olan tarım vazgeçilmezimiz olmalıdır. Üretimiyle kendisine yeten nadir ülkelerden biriyken şimdilerde birçok yaşamsal ihtiyaçlarımız ithal edilir hale geldi. Bunu tersine çevirmek, yeniden kendisine yeten hatta tarımsal ihracat yapabilen bir ülke konuma gelmek için toprağımıza sahip çıkarak çiftçilerimizi her anlamda desteklemeliyiz" dedi. - MUĞLA

Tarımsal kalkınma zirvesinin gözdesi Bodrum oldu
Tarımsal kalkınma zirvesinin gözdesi Bodrum oldu
Tarımsal kalkınma zirvesinin gözdesi Bodrum oldu
Tarımsal kalkınma zirvesinin gözdesi Bodrum oldu
Tarımsal kalkınma zirvesinin gözdesi Bodrum oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Bodrum, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarımsal kalkınma zirvesinin gözdesi Bodrum oldu - Son Dakika Ekonomi


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