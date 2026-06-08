Tarımsal Örgütlere Derecelendirme Başvuruları Devam Ediyor

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, tarımsal amaçlı örgütlerin derecelendirilmesine yönelik 2026 dönemi başvurularının devam ettiğini belirterek, son başvuru tarihinin 5 Temmuz 2026 olduğunu hatırlattı.

Tarımsal örgütlere güçlü destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal örgütlerin kurumsal kapasitelerini güçlendirmek, sürdürülebilirliklerini artırmak ve üyelerine daha etkin hizmet sunmalarını teşvik etmek amacıyla uygulamaya konulan Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesi Sistemi kapsamında 2026 yılı başvuruları 1 Haziran tarihinde başladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, tarımsal amaçlı kooperatifler, tarımsal üretici birlikleri ve ıslah amaçlı hayvan yetiştirici birliklerinin söz konusu uygulamadan yararlanabileceğini belirterek, başvuruların 5 Temmuz 2026 tarihinde sona ereceğini söyledi.

Son başvuru tarihi 5 Temmuz 2026

Başvuru sürecinin kaçırılmaması gerektiğine dikkat çeken Baydar, tarımsal örgütlerin işlemlerini son günlere bırakmadan tamamlamalarının önem taşıdığını vurguladı.

Müdür Baydar, Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 28 Kasım 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, uygulamanın ise ilk kez 2024 yılında hayata geçirildiğini ifade ederek, "2024 yılında 103, 2025 yılında ise 145 tarımsal amaçlı örgütümüz Birinci Derece Tarımsal Örgüt Belgesi almaya hak kazanmıştır. Bu uygulama, tarımsal örgütlerimizin kurumsal gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır" dedi.

Belge almak için hangi şartlar aranıyor?

Başvuruda bulunacak örgütlerin Bakanlık kayıtlarında veya KOOPBİS sisteminde kayıtlı ve faal olması, son beş yıl içerisindeki genel kurul toplantılarını düzenli olarak gerçekleştirmiş olması, icra, iflas veya tasfiye sürecinde bulunmaması, kayyım tarafından yönetilmemesi ve kamu ile sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmaması gerektiğini belirten Baydar, üst örgütlerin ise derecelendirme sistemine başvuramayacağını kaydetti.

Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacak

Başvuruların yalnızca elektronik ortamda kabul edildiğini vurgulayan Baydar, "Başvurular, todes.tarimorman.gov.tr adresi veya e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Posta, e-posta ya da elden yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Tarımsal amaçlı örgütlerimizin başvurularını son güne bırakmadan tamamlamalarını önemle tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yedi ana başlıkta değerlendirme yapılıyor

Derecelendirme sisteminde örgütlerin; kurumsal yapısı, genel faaliyetleri, mali durumu, yönetim organlarının niteliği, pazarlama gücü, tanıtım faaliyetleri ve sosyal faaliyetleri olmak üzere yedi ana başlık altında değerlendirildiğini belirten Baydar, yapılan puanlama sonucunda 60 ile 100 puan arasında puan alan örgütlerin "Birinci Derece Tarımsal Örgüt Belgesi" almaya hak kazandığını söyledi.

Belge sahibi örgütlere önemli avantajlar

Birinci derece belgeye sahip olan tarımsal amaçlı örgütlerin ve ortaklarının çeşitli avantajlardan yararlanabildiğini ifade eden Baydar, "Bu belgeye sahip örgütlerimiz; tarımsal desteklemelerde ilave puan ve desteklerden, düşük faizli tarımsal kredilerde özel avantajlardan yararlanabilmekte, ayrıca Bakanlığımızın çeşitli organizasyonları ve karar alma süreçlerinde daha etkin şekilde temsil edilmektedir." dedi.

Baydar'dan tarımsal örgütlere çağrı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, il genelindeki tüm tarımsal amaçlı kooperatif, birlik ve yetiştirici örgütlerini başvuru sürecini değerlendirmeye davet ederek, 2026 dönemi başvurularının 5 Temmuz 2026 tarihinde sona ereceğini bir kez daha hatırlattı. - MUĞLA