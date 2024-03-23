TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, Basın Mensuplarıyla İftar Yemeğinde Buluştu

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, düzenlediği iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı yemek sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Şen, seçim sürecinde vaat ettikleri 5 TL fiyat farklarını haziran ayının ilk haftasında ödemeye başlayacaklarını ifade ederek ortaklarını sevindirdi.
TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, yönetim kurulu üyeleri Ali Rıza Onur, Selim Ünlükoç, İbrahim Balık, Hasan Ata, Mehmet Bozan, Ayhan Aslantaş ve Halil Güvendiren'den oluşan ekibi iftar yemeğinde basın çalışanlarıyla buluştu.
TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen yaptığı açıklamada, "İki ay önce bir görev değişimi oldu. Bu iki aylık dönemde neler yaptığımızı değerlendirmek istedik. Bundan böyle kurumun şeffaflığı ve ortaklarımızın bilgilendirilmesi amacıyla belirli aralıklarla bir araya geleceğiz. 100 yıllık bir kurum olan TARİŞ Üzüm Birliği 13 kooperatif, 9 bin ortaktan oluşmaktadır. Bünyemizde kuru üzüm işletmesi, sirke fabrikası, alkol fabrikası, pekmez fabrikası, kolonya fabrikamız ve Tarpaz bulunmaktadır." dedi.
Göreve başladıkları günden bu yana geçen 2 aylık süreçte yaptıkları çalışmaları değerlendiren Ferhat Şen, "Kurum istenilen mali düzeyde değil. Rakiplerimiz büyürken biz kurum olarak küçülmüşüz. Japonya'da tarım fuarına katıldık burada birliğimizin marka değerinin ve imajının yüksek olduğunu gözlemledik. Biz yönetim olarak borç edebiyatı yapmayacağız ilave yatırımlarla borçlarımızı ödeyeceğiz. Hedefimiz kurumsal yapımızı güçlendirmek ve sürdürmek" diye konuştu.
Üzüm işletmesinin kapasitesi artırılacak
Entegre Üzüm İşletmesinin üretim kapasitesini 40 bin tondan 80 bin tona çıkaracaklarını söyleyen Şen, "Üzüm İşletmemizin üretim kapasitesini iki katına çıkaracağız. Çalışmalarımız başladı. Önümüzdeki Ağustos ayına yetiştireceğiz. Ülke Pazar payının yüzde 50'sini elimizde bulundurduğumuz Sirke İşletmemizde ilave 10 milyon litrelik ilave yatırımla kapasite artırımına gideceğiz. Entegre Üzüm İşletmesi ve Sirke İşletmesindeki tadilat ve yatırımlar için 200 milyon TL harcayacağız" şeklinde konuştu.
Kendilerinin göreve gelmeden önce birliğin 8 bin ton kuru üzüm aldığını ifade eden Şen, "Göreve geldikten bu yana 5 bin ton daha üzüm alımı gerçekleştirdik. Alkolde mevcut distribütör ile anlaşmanın feshini istedik. Yeni dağıtım anlaşmasıyla pazar payını yüzde 50'ye çıkararak marka yapacağız." dedi.
Manisa'da 14 dekarlık bir araziye sahip olduklarını hatırlatan Başkan Şen, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'le görüşerek sorunları aştık. Alsancak'taki arazimizle ilgili hukuki sorunları gidereceğiz. Alaşehir İstasyon mahallemizdeki eski depomuzu da değerlendireceğiz. Sirke fabrikası için eski yönetime çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir strateji izlemişler. Şu anda TARİŞ sirke pazarının yüzde 50'sine sahip. Talepleri karşılayamıyoruz. Buda bizim yeni yatırımlar yapmamız gerektiğini gösterdi. Burada da 10 milyon litrelik yeni yatırım planlaması yaptık. Bunun için kamu ve özel bankalarla görüştük hepsinden destek aldık." dedi.
TARPAZ'ın satış ağını büyüterek finansal gücünü artırmayı hedeflediklerini de vurgulayan Başkan Şen, bunu sağladıktan sonra halka arz için çalışacaklarını ifade etti.
Fiyat açıklaması 1 Ağustos'ta yapılacak
Üzüm avans alım fiyatlarını 1 Ağustos'ta açıklayacaklarına dikkat çeken Başkan Şen, "Nisan, mayıs aylarında arazilerde rekolte çalışması yapacağız. Ortaklarımızı yaş veya kuru olarak ayrı kategoride üzüm yetiştirmeye yönlendireceğiz. Üzüm alımlarında TMO ile ortak çalışmayı planlıyoruz. Belki süreç TMO'nun ihracatçı kurum oluşmasıyla sonuçlanacak." dedi.
Üzüm alımlarında çuvaldan kasaya (box) döneceklerini ifade eden Başkan Şen, "Kasaları (box) birlik olarak kendimiz üreteceğiz. Üzümleri randevulu şekilde alacağız ve üzüm teslim edecek üreticilerimiz kuyruklarda beklemeyecek. Ne kadar üzüm alacağımızın planlamasını da yapacağız" şeklinde konuştu.
"Kendi elektriğimizi kendimiz üreteceğiz"
Stok maliyetinin birliği zorladığına dikkat çeken Başkan Şen, "İşletmemizin en büyük gideri elektrik. Bunu karşılayabilmek için, kendi elektriğimizi kendimiz üreteceğiz. Üzüm İşletmemizin çatışında test çalışmalarımız sürüyor. Çatılarımız olmazsa, arazi kiralayıp, güneş paneli kurarak kendi enerjimizi sağlayacağız. Çoğu depolarımızı yenileyerek üzüm alımı yapılmasını sağlayacağız." dedi.
Faizsiz mazot indirimi
Ortakların akaryakıt maliyetini düşürmek ve kolaylık sağlamak adına firmalar ve bankalarla yaptıkları anlaşma ile ortaklara 5 ay vadeli faizsiz akaryakıt alma imkanı sağladıklarını ifade eden Başkan Şen, bankalar nezdinde TARİŞ'in itibarlı bir konumda olduğuna dikkat çekti. Şen, "TARİŞ bir marka olarak dünya çapında çok iyi tanınıyor. Bize düşen burada kurumsal bir yapı oluşturarak ileride arkadan gelecek nesle bırakabileceğimiz en büyük hediye bu olacak." diye konuştu.
Ortaklara 5 TL fark verilecek
Başkan Şen açıklamasını şöyle tamamladı: "Seçim öncesi ortaklarımıza verdiğiniz kilo başı 5 TL sözümüzü tutacağız ve verdiğimiz sözü yerine getirerek, ortaklarımıza kilo başına 5 TL ödeyeceğiz. Ödemeleri haziran ayının ilk haftası kurban bayramından önce yapacağız." - MANİSA
Son Dakika › Ekonomi › TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, Basın Mensuplarıyla İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne 'Su Vatandır! Suyu Koru, Vatanı Koru' yazılı mahya asarak su farkındalığına dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Van'da gerçekleştirdiği operasyonlarda 109 kilogram uyuşturucu madde ve Kocaeli'de 4 bin 326 adet kaçak oto parçası ele geçirdi. Mart ayında yapılan operasyonlarda toplamda 114 milyon lira değerinde 109 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, Kocaeli'de yapılan operasyonlarda ise 4 bin 326 adet kaçak oto parçası bulundu. Ayrıca, yılın ilk çeyreğinde 364 kilogram kaçak altına da el konuldu.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, 31 Mart'tan sonra ekmek fiyatının 10 lira olacağını açıkladı. Irmak, kararlarının net olduğunu ve diğer esnaf odalarının da aynı fiyatı belirleyeceğini düşündüğünü söyledi.
Son yağışlarla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'nin üzerine çıktı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bugün itibariyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 80,03 olarak ölçüldü. Kentteki baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 695 milyon 25 bin metreküp seviyesinde bulunuyor. Bu oran, son 9 yılın doluluk oranlarına göre orta seviyede yer alıyor.
Gaziantep'te, Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) alan belirlemesi için teknik inceleme programı düzenlendi. Gaziantep Sanayi Odası'ndan (GSO) yapılan açıklamaya göre, OSB'nin tamamlanmasıyla birlikte katma değerli üretim, markalaşma ve yeşil üretim kriterlerine uyumluluk gibi her alanda hızla mesafe kat edileceği belirtildi.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek, hayırlı kazançlar diledi. Büyükkılıç, dükkanlardaki ürünleri inceleyerek, satışlar hakkında bilgi aldı. Ziyarette vatandaş ve esnafla fotoğraf çektirildi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gübre fiyatlarının artmasının çiftçilerin üretim maliyetlerini ve ürün fiyatlarını yükselttiğini belirtti. Gürer, gübre tüketimi ve üretimindeki düşüşe dikkat çekerek, ithalatın artmasının gübre fiyatlarını yükselttiğini ifade etti. Ayrıca, yerli gübre üretiminin artırılması gerektiğini vurguladı ve sahte gübre sorunlarına dikkat çekti.
Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın'da faaliyet gösteren 6 bin 432 çiftçiye 2023 Yılı Mazot ve Gübre Destekleme ödemeleri kapsamında toplam 199 milyon 956 bin 29 TL ödeme yapıldı. Bu destekleme ödemeleri, 552 bin 661,51 dekar alana sahip olan çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?