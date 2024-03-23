TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, Basın Mensuplarıyla İftar Yemeğinde Buluştu

Ekonomi

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, düzenlediği iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı yemek sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Şen, seçim sürecinde vaat ettikleri 5 TL fiyat farklarını haziran ayının ilk haftasında ödemeye başlayacaklarını ifade ederek ortaklarını sevindirdi.

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, yönetim kurulu üyeleri Ali Rıza Onur, Selim Ünlükoç, İbrahim Balık, Hasan Ata, Mehmet Bozan, Ayhan Aslantaş ve Halil Güvendiren'den oluşan ekibi iftar yemeğinde basın çalışanlarıyla buluştu.

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen yaptığı açıklamada, "İki ay önce bir görev değişimi oldu. Bu iki aylık dönemde neler yaptığımızı değerlendirmek istedik. Bundan böyle kurumun şeffaflığı ve ortaklarımızın bilgilendirilmesi amacıyla belirli aralıklarla bir araya geleceğiz. 100 yıllık bir kurum olan TARİŞ Üzüm Birliği 13 kooperatif, 9 bin ortaktan oluşmaktadır. Bünyemizde kuru üzüm işletmesi, sirke fabrikası, alkol fabrikası, pekmez fabrikası, kolonya fabrikamız ve Tarpaz bulunmaktadır." dedi.

Göreve başladıkları günden bu yana geçen 2 aylık süreçte yaptıkları çalışmaları değerlendiren Ferhat Şen, "Kurum istenilen mali düzeyde değil. Rakiplerimiz büyürken biz kurum olarak küçülmüşüz. Japonya'da tarım fuarına katıldık burada birliğimizin marka değerinin ve imajının yüksek olduğunu gözlemledik. Biz yönetim olarak borç edebiyatı yapmayacağız ilave yatırımlarla borçlarımızı ödeyeceğiz. Hedefimiz kurumsal yapımızı güçlendirmek ve sürdürmek" diye konuştu.

Üzüm işletmesinin kapasitesi artırılacak

Entegre Üzüm İşletmesinin üretim kapasitesini 40 bin tondan 80 bin tona çıkaracaklarını söyleyen Şen, "Üzüm İşletmemizin üretim kapasitesini iki katına çıkaracağız. Çalışmalarımız başladı. Önümüzdeki Ağustos ayına yetiştireceğiz. Ülke Pazar payının yüzde 50'sini elimizde bulundurduğumuz Sirke İşletmemizde ilave 10 milyon litrelik ilave yatırımla kapasite artırımına gideceğiz. Entegre Üzüm İşletmesi ve Sirke İşletmesindeki tadilat ve yatırımlar için 200 milyon TL harcayacağız" şeklinde konuştu.

Kendilerinin göreve gelmeden önce birliğin 8 bin ton kuru üzüm aldığını ifade eden Şen, "Göreve geldikten bu yana 5 bin ton daha üzüm alımı gerçekleştirdik. Alkolde mevcut distribütör ile anlaşmanın feshini istedik. Yeni dağıtım anlaşmasıyla pazar payını yüzde 50'ye çıkararak marka yapacağız." dedi.

Manisa'da 14 dekarlık bir araziye sahip olduklarını hatırlatan Başkan Şen, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'le görüşerek sorunları aştık. Alsancak'taki arazimizle ilgili hukuki sorunları gidereceğiz. Alaşehir İstasyon mahallemizdeki eski depomuzu da değerlendireceğiz. Sirke fabrikası için eski yönetime çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir strateji izlemişler. Şu anda TARİŞ sirke pazarının yüzde 50'sine sahip. Talepleri karşılayamıyoruz. Buda bizim yeni yatırımlar yapmamız gerektiğini gösterdi. Burada da 10 milyon litrelik yeni yatırım planlaması yaptık. Bunun için kamu ve özel bankalarla görüştük hepsinden destek aldık." dedi.

TARPAZ'ın satış ağını büyüterek finansal gücünü artırmayı hedeflediklerini de vurgulayan Başkan Şen, bunu sağladıktan sonra halka arz için çalışacaklarını ifade etti.

Fiyat açıklaması 1 Ağustos'ta yapılacak

Üzüm avans alım fiyatlarını 1 Ağustos'ta açıklayacaklarına dikkat çeken Başkan Şen, "Nisan, mayıs aylarında arazilerde rekolte çalışması yapacağız. Ortaklarımızı yaş veya kuru olarak ayrı kategoride üzüm yetiştirmeye yönlendireceğiz. Üzüm alımlarında TMO ile ortak çalışmayı planlıyoruz. Belki süreç TMO'nun ihracatçı kurum oluşmasıyla sonuçlanacak." dedi.

Üzüm alımlarında çuvaldan kasaya (box) döneceklerini ifade eden Başkan Şen, "Kasaları (box) birlik olarak kendimiz üreteceğiz. Üzümleri randevulu şekilde alacağız ve üzüm teslim edecek üreticilerimiz kuyruklarda beklemeyecek. Ne kadar üzüm alacağımızın planlamasını da yapacağız" şeklinde konuştu.

"Kendi elektriğimizi kendimiz üreteceğiz"

Stok maliyetinin birliği zorladığına dikkat çeken Başkan Şen, "İşletmemizin en büyük gideri elektrik. Bunu karşılayabilmek için, kendi elektriğimizi kendimiz üreteceğiz. Üzüm İşletmemizin çatışında test çalışmalarımız sürüyor. Çatılarımız olmazsa, arazi kiralayıp, güneş paneli kurarak kendi enerjimizi sağlayacağız. Çoğu depolarımızı yenileyerek üzüm alımı yapılmasını sağlayacağız." dedi.

Faizsiz mazot indirimi

Ortakların akaryakıt maliyetini düşürmek ve kolaylık sağlamak adına firmalar ve bankalarla yaptıkları anlaşma ile ortaklara 5 ay vadeli faizsiz akaryakıt alma imkanı sağladıklarını ifade eden Başkan Şen, bankalar nezdinde TARİŞ'in itibarlı bir konumda olduğuna dikkat çekti. Şen, "TARİŞ bir marka olarak dünya çapında çok iyi tanınıyor. Bize düşen burada kurumsal bir yapı oluşturarak ileride arkadan gelecek nesle bırakabileceğimiz en büyük hediye bu olacak." diye konuştu.

Ortaklara 5 TL fark verilecek

Başkan Şen açıklamasını şöyle tamamladı: "Seçim öncesi ortaklarımıza verdiğiniz kilo başı 5 TL sözümüzü tutacağız ve verdiğimiz sözü yerine getirerek, ortaklarımıza kilo başına 5 TL ödeyeceğiz. Ödemeleri haziran ayının ilk haftası kurban bayramından önce yapacağız." - MANİSA