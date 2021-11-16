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Tarsus Uluslararası Tarım Çalıştayının sonuç bildirgesi yayınlandı - Son Dakika

Tarsus Uluslararası Tarım Çalıştayının sonuç bildirgesi yayınlandı

16.11.2021 10:20
Tarsus Uluslararası Tarım Çalıştayının sonuç bildirgesi yayınlandı

Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen Tarsus Uluslararası Tarım Çalıştayının sonuç bildirgesi yayınlandı.

Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen Tarsus Uluslararası Tarım Çalıştayının sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, Tarsus'un tarımsal potansiyelinin 1,5 milyar dolara ulaşabileceği ve bu seviyeye ulaşmanın tarımın tüm bileşenlerinin uyumlu ve yakın diyalog içinde olmasıyla gerçekleşebileceği belirtildi.

Tarsus Belediyesinin düzenlediği Tarsus Tarım Çalıştayında tarımın bileşenleri bir araya geldi ve hem Tarsus ve Mersin'in hem de Türkiye'nin tarımını, dünyada tarımsal alanda yaşanan sıkıntıları masaya yatırdı. Çalıştayın sonuç bildirgesinde, tarımın insan hayatındaki yerinin tartışılmaz ve alternatifi olmayan bir başlık olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 kısıtlamaları ve yaşamakta olduğumuz süreçte gıda güvenliğinin çok daha kritik boyuta geldiğini tüm dünya yaşamıştır. Sosyo-ekonomik yapısının ana taşıyıcı sütunlarından bir olan tarım, Türkiye için sadece gıda değil, aynı zamanda hayatı şekillendiren bir sektördür. Bu bağlamda 1 milyon dekarlık tarım arazisinde yetişen birçok ürünüyle Türk tarımına katkı yapan ve tarımsal üretim kültürü 10 bin yıl öncesine uzanan Tarsus'ta, Tarsus Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın ev sahipliğinde 11-12 Kasım 2021 tarihinde 'Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Tarım' sloganıyla çiftçi odaklı Uluslararası Tarım Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştay sadece ulusal değil, küresel sorunları da içerecek biçimde Japonya, Romanya, İtalya ve Türkiye'den iklim değişikliği, kuraklık, çölleşeme ve arazi bozunumu, gübreleme, sulama, bitki koruma, bitki ıslahı, tıbbı-aromatik bitkiler, mantar yetiştiriciliği, kent peyzajı, kooperatifçilik, geleneksel arazi kullanımı ve tarımsal politika konularında uzman bilim insanları ve siyasetçilerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Çalıştayın en dikkat çekici özelliği çalıştayda tarımın tüm aktörlerinin başka bir deyişle çiftçi, araştırmacı, yerel yönetimler ve politikacıların bir araya gelerek günümüzde ve gelecekteki tarım sorunlarını, olanaklarını ve ortak iş birliklerini birinci ağızdan tartışması olmuştur. Çalıştayda, Tarsus'un tarımsal potansiyelinin 1,5 milyar dolara ulaşabileceği ve bu seviyeye ulaşmanın tarımın tüm bileşenlerinin uyumlu ve yakın diyalog içinde olması ile çok kısa sürede gerçekleştirilebileceği ortaya konulmuştur. Çalıştay sonrası Tarsus tarımının bel kemiklerinden olan bağ arazilerine yapılan teknik gezide yerel yönetim ve araştırmacılar çiftçilerle bir araya gelerek yerinde incelemeler yapmışlar ve çiftçilerimize daha verimli ve çevre dostu tarım konusunda önerilerde bulunmuşlardır. Çalıştay sonrasında çiftçilerimiz özellikle üretim alanlarında yerinde ziyaretlerin devam etmesini ve yenilikleri yakından takip etmek istediklerini çalıştayı düzenleme kuruluna iletmişlerdir." - MERSİN

Tarsus Uluslararası Tarım Çalıştayının sonuç bildirgesi yayınlandı
Tarsus Uluslararası Tarım Çalıştayının sonuç bildirgesi yayınlandı
Tarsus Uluslararası Tarım Çalıştayının sonuç bildirgesi yayınlandı
Tarsus Uluslararası Tarım Çalıştayının sonuç bildirgesi yayınlandı

Tarsus Belediyesi, Tarsus, Kasım, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarsus Uluslararası Tarım Çalıştayının sonuç bildirgesi yayınlandı - Son Dakika Ekonomi


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